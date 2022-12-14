3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12): Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán tưng bừng, dư dả

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:06

Vơ sạch tài lộc của thiên hạ đó chính là 3 con giáp có tên trong bảng vàng dưới đây.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong tháng 10 khá vượng.

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12), con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12): Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán tưng bừng, dư dả - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Xem tử vi tháng 12/2022, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12), công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12): Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này 99% trúng số độc đắc, vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán tưng bừng, dư dả - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Dậu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình. Cuối năm nay, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Dậu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

3 ngày liên tiếp (15, 16, 17/12), con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Bước sang năm mới con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài.

Con giáp tuổi Dậu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2023, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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