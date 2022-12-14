Từ 15h chiều nay (14/12): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, phát số độc đắc trăm tỷ, niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 10:53

3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến trong tháng 12 dương lịch.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cát khí đầy nhà, vận trình suôn sẻ. Con giáp gặp nhiều may mắn, suôn sẻ trên đường công danh. Đặc biệt, vào 15h chiều nay, Mão có quý nhân chỉ đường, bản mệnh đạt được nhiều thành công vang dội.

Người tuổi Mão có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thoải mái phát huy năng lực cá nhân của mình, chuẩn bị cho sự thăng quan tiến chức.

Đây là thời điểm tài lộc của con giáp tuổi Mão sẽ vượng phát. Người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ, mọi xui xẻo sẽ tránh xa. Thời gian tới, con giáp tuổi Mão sẽ tiếp tục gặp mọi điều may mắn.

Con giáp này không những xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có khả năng làm giàu chỉ trong một đêm. Bước sang 2023, gia đạo thịnh vượng rực rỡ, những người thân bên cạnh cũng gặp được may mắn, làm ăn đến đâu sinh lời đến đó.

Từ 15h chiều nay (14/12): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, phát số độc đắc trăm tỷ, niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

15h chiều nay, Ngọ sẽ được Thần tài ban lộc trúng số, thu về bội tiền. Hơn nữa, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Từ 15h chiều nay (14/12): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, phát số độc đắc trăm tỷ, niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng lọt vào top những con giáp may mắn nhất dịp cuối năm này. Đối với người tuổi Tuất, đây là khoảng thời gian may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định.

Tử vi 15h chiều nay cho biết, người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tuất còn may mắn cả về đường tình cảm. Vận đào hoa bủa vây khiến tuổi Tuất có rất nhiều người theo đuổi.

Nếu như còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất tìm được tình duyên đích thực đời mình. Nếu có đôi có chốn, họ sẽ càng thêm phần gắn bó viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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