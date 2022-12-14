Đúng 15 ngày cuối cùng năm 2022: 3 con giáp vận đỏ hơn son, vận may gõ cửa, làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, tấn tài tấn lộc, tưng bừng đón xuân

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 09:52

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, những con giáp này đón vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng 15 ngày cuối năm 2022, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Đúng 15 ngày cuối cùng năm 2022: 3 con giáp vận đỏ hơn son, vận may gõ cửa, làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, tấn tài tấn lộc, tưng bừng đón xuân - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Trong 15 ngày cuối cùng của năm nay Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng 15 ngày cuối cùng năm 2022: 3 con giáp vận đỏ hơn son, vận may gõ cửa, làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, tấn tài tấn lộc, tưng bừng đón xuân - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Trong 15 ngày cuối cùng của năm, mọi việc của tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan.

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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