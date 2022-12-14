Thứ 15 (15/12): Số trời đã định, 3 tuổi số đỏ như son, tài lộc bùng nổ, phất lên như vũ bão, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa, kết thúc năm 2022 tưng bừng rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 tới đây. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Đặc biệt từ ngày mai (15/12), tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Xem tử vi tháng 12/2022, người tuổi Dần đón nhiều hỷ sự trong tháng này. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Đặc biệt theo tử vi ngày mai 15/12 của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ 2022, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của bạn đã tới.Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người tuổi Tỵ kéo dài liên trong năm tới.

Đặc biệt, từ ngày mai, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Trong khoảng thời gian này, tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Tỵ trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.