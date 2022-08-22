3 ngày giữa tuần này (23/8, 24/8, 25/8): 3 con giáp may mắn vượt bậc, mở cửa nghênh đón tài lộc, phú quý vinh hoa có đủ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 14:37

Trong 3 ngày giữa tuần này, 3 con giáp có tài lộc tăng cao, vận may ập đến, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.

TUỔI NGỌ

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ tính cách có phần hơi quá thẳng thắn, "chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời", không ngại chỉ ra những điểm sai trái của đối phương nên dễ làm mất lòng những người xung quanh, thậm chí bị tiểu nhân hãm hại nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy nhiên, con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà trong 3 ngày giữa tuần này, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất. Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

3 ngày giữa tuần này (23/8, 24/8, 25/8): 3 con giáp may mắn vượt bậc, mở cửa nghênh đón tài lộc, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 1
Con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà trong 3 ngày giữa tuần này, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẬU

Tử vi cho biết, trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền. Ngoài ra, những người đang đi học cũng sẽ được nhiều phần suôn sẻ. Đa phần con giáp này là những người rất chăm chỉ và kỹ tính trong công việc. Chính sự đòi hỏi cao này khiến họ luôn chuyên tâm làm việc và đạt được những thành quả đáng tự hào.

Ngoài ra, với tư duy sắc sảo, đầu óc nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề tiền bạc nên tuổi Dậu cũng thường "đi tắt đón đầu", kiếm được những khoản lợi nhuận lớn. Được sao Kim Quỹ chiếu nên cả phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống sẽ đến với Dậu giúp họ đón hết cơ may này đến cơ may khác, gặt hái không ít trái ngọt. Tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì chẳng lo thiếu tiền tiêu.

3 ngày giữa tuần này (23/8, 24/8, 25/8): 3 con giáp may mắn vượt bậc, mở cửa nghênh đón tài lộc, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tý là con giáp đứng đầu và cũng thuộc top đầu những con giáp lanh lợi, thông minh và ứng biến giỏi nhất trước nghịch cảnh. Đa số người tuổi Tý sinh ra trong những gia đình trung lưu bình thường, nhưng nhờ sở hữu trí tuệ hơn người mà họ dần xây dựng cho mình được sự nghiệp viên mãn, gia đình viên mãn, ấm êm, là mong ước của nhiều người khác.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày giữa tuàn này, tuổi Tý được Thần tài ưu ái, công danh sự nghiệp có nhiều tin vui, lại may mắn trên phương diện tài lộc với thu nhập tăng dần đều. Đặc biệt, với sự trợ giúp của sao Quốc Ấn nên về đường công danh, tài lộc, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ. Tý sẽ kiếm được tiền không ít, đảm bảo cho họ có một cuộc sống sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là giàu có nhất nhì trong thời gian này.

3 ngày giữa tuần này (23/8, 24/8, 25/8): 3 con giáp may mắn vượt bậc, mở cửa nghênh đón tài lộc, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 3 ngày giữa tuàn này, tuổi Tý được Thần tài ưu ái, công danh sự nghiệp có nhiều tin vui, lại may mắn trên phương diện tài lộc với thu nhập tăng dần đều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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