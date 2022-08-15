Nửa cuối tháng 8 dương lịch, vận trình rực rỡ, 3 con giáp may ngay túi 3 gang mới đựng đủ tiền, vận may sà xuống đầu, sung sướng nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 16:08

Tử vi chỉ rõ, trong nửa cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp may mắn khó ai bằng, tiền tài nhiều vô kể.

Tuổi Thân

Vào nửa cuối tháng 8 dương lịch, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

Nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Thân đừng dại từ chối. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. Bạn còn có cơ hội nhận một món tiền "khủng" từ người thân.

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, vận trình rực rỡ, 3 con giáp may ngay túi 3 gang mới đựng đủ tiền, vận may sà xuống đầu, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 1
Vào nửa cuối tháng 8 dương lịch, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

Trong thời gian nửa cuối tháng 8/2022 nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh, Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh.

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, vận trình rực rỡ, 3 con giáp may ngay túi 3 gang mới đựng đủ tiền, vận may sà xuống đầu, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 2
Trong thời gian nửa cuối tháng 8/2022 nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh, Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì.

Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Trong thời gian 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, tuổi Tý sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.  

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, vận trình rực rỡ, 3 con giáp may ngay túi 3 gang mới đựng đủ tiền, vận may sà xuống đầu, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 3
Trong thời gian 2 tuần cuối tháng 8 dương lịch, tuổi Tý sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (10/8 - 11/8), 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng

Trong ngày thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (10/8 - 11/8), 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng

Trong 2 ngày giữa tuần tiếp theo, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vượng phát, tài lộc đầy nhà. Bản mệnh có cơ hội khẳng định vị trí của bản thân, gây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

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