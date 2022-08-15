Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:13

Tử vi cho biết, sang tuần cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, qua tuần cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được quả ngọt sau thời gian dài cố gắng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực hết mình. Trong thời gian này có thể nói rằng, tuổi Ngọ sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Cuộc sống của con giáp này sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi có nói, qua tuần cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được quả ngọt sau thời gian dài cố gắng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp kiên cường, không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì càng gặt hái được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Thời niên thiếu, tuổi Dậu cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên có thể do vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững cơ ngơi của chính mình.

Bước sang tuần cuối tháng 7 âm lịch nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dậu làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ được thăng quan tiến chức. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể mở rộng kinh doanh hoặc phát triển thêm nghề tay trái đều sẽ rất thuận lợi.

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ - Ảnh 2
Bước sang tuần cuối tháng 7 âm lịch nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dậu làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống, họ luôn có ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảmchinh phục mục tiêu mà mình đặt ra

Tử vi cho biết, trong tuần cuối tháng 7 cô hồn, người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Chính vì vậy, con giáp này hãy mạnh dạn làm ăn bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong tuần cuối tháng 7 cô hồn, người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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