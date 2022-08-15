Bước sang thứ Ba ngày 16/8/2022, kim đồng hồ chỉ đúng 0h đêm, 3 con giáp tài lộc vào như nước, sự nghiệp một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 15:06

Từ thời gian này, hoa Tài Lộc nở rộ, 3 con giáp may mắn của cải chất đống, nhà xe đủ đầy, mua thêm két sắt về đựng tiền, lộc phát triền miên, tiền tiêu không xuể.

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Ngọ cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, tuổi Ngọ càng ăn nên làm ra với của nả chất đống, nhà xe đủ đầy.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, bước sang 0h đêm thứ 3, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa. Từ đây, Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, tài vận khởi sắc, số dư trong tài khoản sẽ nhảy số liên tục.

Bước sang thứ Ba ngày 16/8/2022, kim đồng hồ chỉ đúng 0h đêm, 3 con giáp tài lộc vào như nước, sự nghiệp một bước lên tiên - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, bước sang 0h đêm thứ 3, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, đúng 0h đêm 16/8/2022, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc. Vốn là người có thực lực, sống có đam mê và hoài bão, nay nhận thêm được sự giúp đỡ từ quý nhân, thành công là điều không có gì ngoài sức tưởng tượng.

Quý nhân đem lại sự giàu có cho người tuổi Thìn và cả những thành viên trong gia đình. Nhờ có sự giúp sức trực tiếp hay gián tiếp của người đó mà con giáp này sẽ có bước phát triển vượt bậc và làm ăn ngày càng phát đạt.

Bước sang thứ Ba ngày 16/8/2022, kim đồng hồ chỉ đúng 0h đêm, 3 con giáp tài lộc vào như nước, sự nghiệp một bước lên tiên - Ảnh 2
Theo tử vi, đúng 0h đêm 16/8/2022, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đồng hồ điểm 0h đêm thứ 3 ngày 16/8/2022, một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn chính là tuổi Mão. Những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài chiếu cố nên họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền bạc.

Tuổi Mão sẽ giải quyết gọn gàng những khoản nợ nần, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Con giáp này sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Sự nghiệp, công danh của tuổi Mão cũng đặc biệt hanh thông, công danh rộng mở.

Bước sang thứ Ba ngày 16/8/2022, kim đồng hồ chỉ đúng 0h đêm, 3 con giáp tài lộc vào như nước, sự nghiệp một bước lên tiên - Ảnh 3
Đồng hồ điểm 0h đêm thứ 3 ngày 16/8/2022, một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn chính là tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (10/8 - 11/8), 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng

Trong ngày thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (10/8 - 11/8), 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng

Trong 2 ngày giữa tuần tiếp theo, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vượng phát, tài lộc đầy nhà. Bản mệnh có cơ hội khẳng định vị trí của bản thân, gây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

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