3 nét tướng của phụ nữ dễ lấy nhầm chồng, bạn nên tìm cách hóa giải nếu không cả đời phải ‘NUỐT NƯỚC MẮT’ nuôi con

Phụ nữ nếu không may mắn sở hữu những nét tướng này sẽ rất khổ sở trong tình yêu, sau này đến với hôn nhân cũng chọn nhầm người.

Tai nhỏ

Phụ nữ tai nhỏ nhìn chung khả năng quan sát kém, khi nhìn nhận đàn ông thường chỉ thấy những biểu hiện bề ngoài và rất hay bị gạt lời ngon tiếng ngọt của đối phương dụ dỗ.

Thậm chí một khi họ bước vào chuyện tình ái là dễ bị đối phương lừa gạt. Vì vậy, chỉ cho đến khi đối phương lộ nguyên hình sau khi kết hôn thì họ mới biết đã lấy nhầm người và lúc này đã quá muộn.

Những cô gái có đôi tai nhỏ thường lận đận tình duyên (Ảnh minh họa: Internet)

Môi dày

Đây là kiểu phụ nữ khá bướng bỉnh, một khi đã xác định những gì mình tin tưởng thì rất khó thay đổi, kể cả khi được người khác khuyên bảo thì họ vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Nếu bị phản đối chuyện tình cảm, họ sẽ ra sức bảo vệ người yêu đến cùng, tin tưởng rằng bản thân có thể thay đổi được đối phương để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Tuy nhiên họ lại quên mất rằng người ngoài cuộc thường có cái nhìn khách quan hơn, nếu tất cả người thân và bạn bè đều tỏ ra lo ngại cho mối quan hệ này thì việc cân nhắc lại là rất cần thiết. Đáng tiếc, chỉ đến khi bị tổn thương sâu sắc thì họ mới hối hận và thấm thía về sai lầm của mình.

Mũi gãy

Người nữ có phần mũi gồ ghề, sống mũi không thẳng thường tính tình mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, hiếu thắng. Vợ chồng trong nhà chính vì thế khó lòng nhường nhịn, bảo ban nhau để giữ gìn hạnh phúc.

Tuýp phụ nữ này, trong quan niệm tử vi phong thủy xưa cho rằng, họ quá cố chấp, luôn khiến người bạn đời mệt mỏi vì khó lòng thỏa hiệp được, kể cả khi kinh tế đầy đủ, hôn nhân cũng khó lòng ấm êm.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-net-tuong-cua-phu-nu-de-lay-nham-chong-ban-nen-tim-cach-hoa-giai-neu-khong-ca-doi-phai-nuot-nuoc-mat-nuoi-con-418705.html