Những điều kiêng kỵ trong ngày thứ 6 ngày 13, bạn tuyệt đối tránh xa nếu không muốn mang đen đuổi vào nhà

Hôm nay, được cho là ngày không mấy may mắn, vì vậy bạn cũng không nên làm những điều sau đây nhé.

Không cắt tóc, cắt móng tay

Cũng như quan niệm của người phương Đông không nên cắt tóc, cắt móng tay vào ngày rằm, thì thứ 6 ngày 13 cũng là điều cấm kỵ.

Theo họ, hành động cắt tóc sẽ gây xui xẻo cả cho bạn và cho những người thân trong gia đình, còn cắt móng tay móng chân sẽ khiến xui xẻo "đeo bám" bạn vào những ngày tiếp theo đó.

Không nên cắt tóc trong hôm nay (Ảnh minh họa: Internet)

Tuyệt đối không được thề nguyền dưới ánh trăng

Người phương Tây quan điểm rằng trăng là vật dễ biến đổi. Trong suốt tháng hình dáng mặt trăng thay đổi liên tục, khi tròn khi đầy. Vì vậy tốt nhất bạn chớ nên thề nguyền dưới ánh trăng, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tình yêu của bạn sẽ thay đổi liên tục như hình dạng mặt trăng kia.

Không nên làm vỡ gương

Vào thời cổ đại, gương soi được coi là một thứ vật dụng xa xỉ, vì thế nếu lỡ làm vỡ gương của ai đó, bạn sẽ phải đền bù bằng khoản tiền khổng lồ hoặc phải chấp nhận làm hầu cận để trả nợ trong vòng 7 năm.

Người ta cho rằng nếu vào thứ 6 ngày 13 mà làm vỡ gương thì điều xui xẻo tăng lên gấp bội, dù có đủ tiền để đền bù cho chủ nhân chiếc gương hoặc chính bạn là chủ nhân của gương thì vẫn phải chịu nhiều điều xui rủi trong suốt 7 năm trời.

Còn với người La Mã – chủ nhân chế tạo ra chiếc gương đầu tiên thì người ta còn kiêng không dùng những chiếc gương đã vỡ, bởi về tâm linh thì khi hình ảnh của bạn trong gương bị bóp méo, linh hồn bị mắc kẹt lại trong chiếc gương vỡ, chỉ nhận được sự giải thoát sau khi đã trải đủ mọi đày đọa trong 7 năm. Nhớ học thêm cách hóa giải khi làm vỡ gương có lúc còn dùng nhé.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dieu-kieng-ky-trong-ngay-thu-6-ngay-13-ban-tuyet-doi-tranh-xa-neu-khong-muon-mang-den-duoi-vao-nha-417777.html