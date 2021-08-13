Những điều kiêng kỵ trong ngày thứ 6 ngày 13, bạn tuyệt đối tránh xa nếu không muốn mang đen đuổi vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/08/2021 10:45

Hôm nay, được cho là ngày không mấy may mắn, vì vậy bạn cũng không nên làm những điều sau đây nhé.

Không cắt tóc, cắt móng tay

Cũng như quan niệm của người phương Đông không nên cắt tóc, cắt móng tay vào ngày rằm, thì thứ 6 ngày 13 cũng là điều cấm kỵ.

Theo họ, hành động cắt tóc sẽ gây xui xẻo cả cho bạn và cho những người thân trong gia đình, còn cắt móng tay móng chân sẽ khiến xui xẻo "đeo bám" bạn vào những ngày tiếp theo đó.

Những điều kiêng kỵ trong ngày thứ 6 ngày 13, bạn tuyệt đối tránh xa nếu không muốn mang đen đuổi vào nhà - Ảnh 1
Không nên cắt tóc trong hôm nay (Ảnh minh họa: Internet)

Tuyệt đối không được thề nguyền dưới ánh trăng

Người phương Tây quan điểm rằng trăng là vật dễ biến đổi. Trong suốt tháng hình dáng mặt trăng thay đổi liên tục, khi tròn khi đầy. Vì vậy tốt nhất bạn chớ nên thề nguyền dưới ánh trăng, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tình yêu của bạn sẽ thay đổi liên tục như hình dạng mặt trăng kia.

Không nên làm vỡ gương

Vào thời cổ đại, gương soi được coi là một thứ vật dụng xa xỉ, vì thế nếu lỡ làm vỡ gương của ai đó, bạn sẽ phải đền bù bằng khoản tiền khổng lồ hoặc phải chấp nhận làm hầu cận để trả nợ trong vòng 7 năm.

Người ta cho rằng nếu vào thứ 6 ngày 13 mà làm vỡ gương thì điều xui xẻo tăng lên gấp bội, dù có đủ tiền để đền bù cho chủ nhân chiếc gương hoặc chính bạn là chủ nhân của gương thì vẫn phải chịu nhiều điều xui rủi trong suốt 7 năm trời. 

Còn với người La Mã – chủ nhân chế tạo ra chiếc gương đầu tiên thì người ta còn kiêng không dùng những chiếc gương đã vỡ, bởi về tâm linh thì khi hình ảnh của bạn trong gương bị bóp méo, linh hồn bị mắc kẹt lại trong chiếc gương vỡ, chỉ nhận được sự giải thoát sau khi đã trải đủ mọi đày đọa trong 7 năm. Nhớ học thêm cách hóa giải khi làm vỡ gương có lúc còn dùng nhé.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 1/7 âm lịch, 3 con giáp này sẽ ‘BẤT NGỜ PHÁT TÀI’, cuộc đời sang trang giàu sang không ai bằng

Đúng ngày 1/7 âm lịch, 3 con giáp này sẽ ‘BẤT NGỜ PHÁT TÀI’, cuộc đời sang trang giàu sang không ai bằng

Con số may mắn của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 7 âm lịch này, mọi cố gắng trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều kiêng kỵ thứ 6 ngày 13 những việc không nên làm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 44 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 36 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 38 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026