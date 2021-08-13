Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của 12 con giáp: Tý - Thìn kiếm được bộn tiền, công danh phát đạt, Tỵ - Ngọ tiểu nhân quấy phá, cẩn thận chi tiêu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, vào thứ Bảy này, người tuổi Tý sẽ liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Cơ hội phát tài tìm đến tận cửa nên thu nhập của con giáp may mắn này cũng tăng đột biến.Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Bị vận đen đeo bám, xui xẻo ập xuống đầu nên Dần sẽ có một ngày thứ Bảy khá chật vật. Con giáp xui xẻo bị đình trệ các công việc quan trọng, lỡ mất nhiều cơ hội tiến thân. Tâm trạng chán nản, Dần lại càng mắc phải nhiều sai sót. Chưa hết, con giáp đen đủi này còn gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm.Nếu không giữ bình tĩnh, nóng giận nhất thời thì Dần sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Sách tử vi tuần mới nó rõ, vào thứ Bảy này, Sửu sẽ có khoản tiền kha khá, công việc thuận buồm xuôi gió, lộc lá thăng hoa. Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Sửu đổi đời.Chỉ cần vững tin vào chính mình Sửu ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng bạc, cứ thế mà giàu sụ. Có thể nói, trong thời gian này con giáp may mắn tề tựu, khí vận tráng trề nên làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Mão

Sách tử vi chỉ rõ, vào thứ Bảy này, vận trình tuổi Mão ảm đạm, gặp toàn điều xui. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra giữa con giáp và những người thân thiết dẫn đến nguy cơ tan vỡ các mối quan hệ. Xích mích giữa bạn và cấp trên ngày một căng thẳng, con giáp vướng phải nhiều thị phi, bị tiểu nhân ghen ghét. Muốn hóa nguy thành an, chiến thắng nghịch cảnh Mão hãy tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi điều.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp điều đạt cát vào thứ Bảy này. Các mối quan hệ xã hội của con giáp rất phát triển. Bạn có cơ hội làm quen với nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Ngoài ra, công việc của Thìn cũng có những dấu hiệu đáng mừng. Con giáp được nhiều người công nhận thực lực, mở ra được con đường thăng quan tiến chức trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Tỵ

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tỵ nguy khốn trăm bề, vận trình tuột dốc. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên người tuổi Tỵ sẽ chới với đến mức chẳng còn đồng nào trong túi, bị lừa gạt đến đồng cuối cùng. Con giáp có khả năng sẽ rơi vào nợ nần hoặc tệ hơn là liên quan kiện tụng. Thế nên, để tránh tai ương ập xuống đầu Tỵ hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng tự đưa mình vào bẫy của phường tiểu nhân kẻo mất cả chì lẫn chài.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có một ngày thứ Bảy với khá nhiều biến động, tài vận trồi lên tụt xuống liên tục. Những mối làm ăn cứ ngỡ sẽ thuận lợi tiến hành nhưng đột nhiên phải trì hoãn vì nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh,... Vậy nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì Ngọ đừng dại vung tiền trong thời điểm này.

Đặc biệt, trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp Ngọ càng phải cẩn trọng để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn vận trình thuận lợi. Những công việc, dự án nếu được tiến hành vào thứ Bảy sẽ trở nên suôn sẻ, dễ dàng đạt được thành tựu nhất định. Ngoài ra, con giáp được quý nhân bảo trợ, mở đường chỉ lối đi đến những thành công vượt bậc. Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp kiếm tiền nhiều vô kể, mặc sức chi tiêu, không lo về giá.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Thân

Người tuổI Thân công danh bất giác xoay chiều vào thứ Bảy này. Cơ hội làm ăn tự tìm đến tận cửa nên Thân sẽ quơ tay là có tiền, càng có gan làm giàu càng sung túc đủ đầy.Nhờ Cát Tinh phù hộ, nâng đỡ mà vận trình con giáp ngày càng rực rỡ. Thân sẽ có được niềm tin tuyệt đối nơi cấp trên, từ đó mở ra con đường thăng tiến ngoài mong đợi.

Ngoài ra, nếu có duyên, bạn sẽ có cơ hội tái ngộ với một cố nhân đặc biệt, người mang đến tài lộc cho bạn trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Dậu

Cát khí đang tăng, tình tiền viên mãn, lắm của nhiều tiền chính là phúc phần mà người tuổi Dậu xứng đáng nhận được vào thứ Bảy này. Bỏ qua mọi dèm pha, chỉ trích, con giáp đã có thể ngẩn cao đầu đón nhận những thành quả do chính mình tạo ra. Bản mệnh liên tục chiến thắng các hạng mục nhỏ, to, mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ cho bản thân. Đây là thời điểm vàng của Dậu nên bản mệnh hãy tranh thủ tận dụng để tiền đẻ ra tiền nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Tuất

Trong thứ Bảy, người tuổi Tuất chú ý tài chính, thắt chặt chi tiêu. Bởi lẽ con đường tài lộc của bạn được dự đoán không được suôn sẻ. Công việc bị đình trệ khiến con giáp rơi vào thiếu hụt, cộng thêm cách chi tiêu rộng rãi nên dễ dính nợ nần. Thế mới nói, một kế hoạch chi tiêu rõ ràng là rất cần cho Tuất trong giai đoạn này. Trước khi công việc khôi phục lại bình thường, con giáp nên cẩn trọng vấn đề tài chính thì hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/8/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp nhiều thuận lợi, hỷ sự vây quanh vào thứ Bảy .Hợi sẽ có cơ hội ăn nên làm ra, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Vận may chưa kết thúc khi trong giai đoạn này, Hợi có thể nhận được tài lộc từ trên trời rơi xuống. Có thể do biếu tặng hay trúng số. Con giáp hãy vui vẻ tận hưởng “niềm vui” này như một món quà mà ơn trên ban tặng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.