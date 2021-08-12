Trong 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn phú quý ngập tràn, sự nghiệp leo thang, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 12/08/2021 13:11

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn có được nhiều niềm vui mới trên con đường sự nghiệp, vạn sự khó khăn đều sẽ hóa dễ dàng. Thêm vào đó, các con giáp này còn được ơn trên mách bảo, chỉ lối thành công nên chẳng mấy chốc sẽ đạt được ước nguyện của mình.

Tuổi Tuất

Trong 30 ngày tới, người mệnh Tuất sẽ được yên tâm làm việc, tự do phát triển sự nghiệp theo ý mình muốn mà không sợ bất kì khó khăn nào cản đường. Vì con giáp may mắn này đã được Phúc Tinh soi sáng, ban cho vô vàn tài lộc, phú quý. Vạn sự xảy đến với Tuất đều sẽ thuận lợi dễ dàng, thêm vào đó là ngàn vạn cơ hội phát tài để con giáp này bắt lấy và cũng như mang về những khoản thu nhập ưng ý.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 30 ngày tới sẽ là thời điểm tốt cho mệnh Mùi phát triển sự nghiệp, cũng như nâng chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới. Cả thiên thời, địa lời như cùng nhau ủng hộ cho con giáp này gặt hái được những thành công vang dội. Ngoài ra, người tuổi Mùi lại có chí tiến thủ, không chấp nhận sống đời tầm thường nên rất có thể sẽ có nhiều đột phá mới trong thời gian này. Dù vậy nhưng chủ mệnh vẫn nên hết sức tỉnh táo, suy tính kỹ càng khi đứng trước những quyết định lớn có thể ảnh hưởng đến tương lai. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có thể nói rằng sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ phất lên nhanh chóng nhờ khả năng giao tiếp, cũng như cách đối nhân xử thế của con giáp này. Trước giờ mệnh Tỵ luôn cố gắn hành thiện, cứu giúp những người khó khăn nên khi con giáp này lâm vào hoạn nạn thì sẽ được quý nhân tương trợ, chia sẻ bội phần. Thêm vào đó, chủ mệnh còn được bạn bè gần xa giới thiệu cho những cơ hội lớn, giúp Tỵ nhanh chóng đạt được thành công mong muốn. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Đúng 0h ngày 13/8, 3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài ưu ái ban phát điều lành, cả công danh lẫn sự nghiệp đều thăng hoa phát đạt

Đúng 0h ngày 13/8, 3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài ưu ái ban phát điều lành, cả công danh lẫn sự nghiệp đều thăng hoa phát đạt

Đúng 0h ngày 13/8, 3 con giáp may mắn sẽ liên tục có được những quyết định đúng đắn trong công việc, thành công nối tiếp, sự nghiệp liên tục thăng hoa. Chưa hết, nếu bản mệnh chịu khó làm ăn trong thời gian này thì sẽ thuận lợi, dễ dàng, cầu gì được đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 54 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 54 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 23 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 47 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 49 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)