Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này nên cẩn thận kẻ gian hãm hại, đâm chọt sau lưng, đá đổ sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 10/08/2021 12:50

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo nhiều khả năng sẽ bị tại họa giáng trúng, sự nghiệp đứt đoạn, khó lòng thăng tiến lại được. Không chỉ vậy, sau lưng các con giáp này toàn là kẻ gian, luôn chực chờ sơ hở mà hãm hại bạn. Thận trọng trong từng quyết định là cách tốt nhất cho bản mệnh lúc này.

Tuổi Hợi

Trong 7 ngày tới đây, Hợi như đã dùng hết may mắn trời ban, sự nghiệp bất ngờ chững lại, tiền tài cứ thế ra đi. Con giáp xui xẻo này còn nhận nhầm kẻ gian làm tri kỷ mà kể hết bao nhiêu ước mơ, hoài bảo cho tương lai mai này. Bởi lẽ đó, mà Hợi làm mãi vẫn không giàu dù lúc nào cũng đặt rất nhiều tâm huyết. Hợi chỉ nên đặt niềm tin vào bản thân, tự lực phấn đấu mà ôm trong thành công từ chính sức của mình.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với vốn hiểu biết sâu rộng có thể nói một tương lai tươi sáng, rộng mở như đã bày ra sẵn cho người tuổi Mùi phía trước. Tuy nhiên, con giáp này lại không có chí cầu tiến, luôn chấp nhận với những thứ hiện tại mà làm phí phạm cái phúc khí của ơn trên bạn tặng. Nếu bản thân con giáp không biết tự thay đổi, về lâu về dài, khi các con giáp khác đã đạt được ước nguyện, thì Mùi vẫn lận đận, tìm đường phát triển cho sự nghiệp lụi tàn của chính mình.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào 7 ngày sắp tới, người tuổi Thân nên cẩn thận Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đeo bám, sự nghiệp lao dốc không phanh. Thân sẽ liên tục thất bại trong các dự án lớn và dần đánh mất niềm tin nơi cấp trên. Không những vậy, Thân con bị cấp dưới xem thường, xì xầm nói xấu sau lưng. Dù biết phía trước là vô vàn thức thách chờ sẵn, nhưng chỉ cần Thân không ngại khó khăn, vững vàng tiến bước thì vận đen cũng sẽ mau chóng qua đi. 

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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