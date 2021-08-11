Những ngày trước Thất Tịch (7/7 âm lịch), cả tình duyên và tài lộc của 3 con giáp may mắn đều song hành tiến bước, sự nghiệp phát triển không ngừng mở ra một tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2021 12:22

Những ngày trước Thất Tịch, 3 con giáp may mắn sẽ nhận về muôn vàng phú quý tài lộc, sự nghiệp cũng theo đó ngày càng phát triển thuận lợi. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau xây dựng nên hạnh phúc trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Vận mệnh của Ngọ trước giờ vất vã, luôn phải thui thủi một mình giải quyết những vấn đề gặp phải. Nhưng vào những ngày trước Thất Tịch này, con giáp may mắn sẽ tìm được "hạnh phúc' riêng của đời mình và cùng người ấy trải qua hết mọi nốt thăng trầm trong cuộc sống. Đỏ vận trong tình cảm, đã tạo cho Ngọ một nguồn động lực vô cùng lớn để tập trung phát triển sự nghiệp, cũng như gặp hái được những thành công trong tương lai.

con giap may man 1
 

Tuổi Thìn 

Trước Thất Tịch, mệnh Thìn sẽ có cơ hội lớn để xoay vòng tài vận, nhận về muôn vàn may mắn, tài lộc. Vì trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ được Cát Tinh để mắt nên chỉ cần người cầm tinh mệnh Rồng chăm chỉ làm việc, không ngại gian lao thì chắc rằng sẽ sớm thu hái được "những quả ngọt" như ý. Khi tiền tài, danh vọng đã có đủ, thì đương nhiên tình duyên cũng sẽ nhuận sắc bội phần, nên đừng quá lo lắng, Thìn sẽ không bao giờ cô đơn trên bước đường thành công.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vạn sự của người tuổi Hợi trước những ngày Thất Tịch sẽ được như ý nguyện, ước mơ hoài bão mà con giáp này ấp ủ lâu nay đều được thực hiện bằng hết. Tiền tài cứ thế chui vào túi Hợi không ngớt, giúp chủ mệnh có thể thỏa sức tiêu xài théo ý mình. Điều đặc biệt nhất là mệnh Hợi có thể gặp được nửa kia của đời mình và cùng người này tận hưởng cuộc sống giàu sang, phúc quý phía trước. Tuy nhiên, nếu con giáp này ham chơi, lười làm mà bỏ bê sự nghiệp thì dù có thần tiên độ trì cũng sẽ không giúp được chủ mệnh thành công. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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