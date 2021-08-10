Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ vận trình đại cát, phát tài phát lộc, Mùi thất thoát tiền của, Tuất cẩn thận thị phi

Bước vào thứ Ba, thời vận của tuổi Tý gặp nhiều ảm đạm, cả công việc và tài chính đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Những phi vụ làm ăn mãi vẫn chưa sinh lời khiến bạn gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Con giáp này rơi vào khủng hoảng, trở nên nghi ngờ những quyết định trước kia của mình. Tuy nhiên, khó khăn chỉ là trước mắt, nếu có thể mạnh mẽ nước qua, con giáp sẽ chạm đến những bước tiến ngoài mong đợi trong tương lai.

Xem tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi cho thấy, người tuổi Dần sẽ được nhận nhiều điềm lành trong thứ Ba. Bỏ qua những khó khăn trước kia, sự nghiệp của Dần sẽ rộng mở và tươi sáng bội phần. Con giáp có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, từ đó học hỏi, nâng cao bản thân. Bản mệnh sẽ rất nhanh có được thành công. Sự cổ vũ từ gia đình và bạn bè cũng sẽ là động lực không nhỏ cho bạn, Dần hãy trân trọng những mối quan hệ quanh mình nhé.

Dự đoán, người tuổi Sửu có một ngày thứ Ba khá chông gai. Con giáp nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, hạn chế cho người khác vay nợ, mượn tiền vì khả năng không đòi lại được là rất cao mà còn mất luôn thân tình trước đó. Trong công việc, bản mệnh không được chủ quan, lơ là bởi chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng thay đổi, mất trắng cả chì lẫn chài.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có khả năng đối mặt với nhiều trắc trở, trục trặc trong vấn đề tài lộc vào thứ Ba này. Trong chuyện làm ăn, con giáp nên thận trọng, đừng vì giao tình trước đó mà dễ dãi chuyện tiền bạc. Bạn đang trở thành đối tượng bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách ám hại. Chính vì thế, với những đối tác, khách hàng mà bạn đang làm việc cùng, nếu không giải quyết được, thì hãy có những hành động quyết liệt, tránh bị lấn lướt, hớt tay trên.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh, định lại tương lai của chính mình vào thứ Ba này. Nhờ được Cát Tinh rọi sáng mà bản mệnh bừng lên vận khí, phú quý cát tường. Công việc làm ăn của Thìn sẽ ngày càng thuận lợi, hanh thông, hầu bao lúc nào cũng căng chặt. Lời khuyên cho con giáp này là hãy tiếp tục cố gắng, luôn nhìn thẳng một hướng mà đi, chớ ngó Đông ngó Tây làm sao nhãng làm hỏng việc lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Ba này, người tuổi Tỵ vận trình đại cát, vận khí ngút trời. Ở giai đoạn này, công việc đã đi vào quỹ đạo, Tỵ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ những thành công tự tìm đến với bản mệnh. Những khoản thu nhập của con giáp này sẽ ngày càng tăng cao, tiền bạc dư dả, tiêu mãi không hết. Nhìn chung, Ngoài ra, nếu đang có dự định hay lĩnh vực nào muốn thử sức, Tỵ có thể tiến hành ngay bây giờ. Vận trình đang lên, con giáp sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Ngọ

Bước sang thứ Ba, người tuổi Ngọ vận trình lên hương, công danh vượng phát. Sự nghiệp của con giáp có những bước tiến thần tốc. Nhờ được Thần Tài che chở, con giáp này làm đâu thắng đó, tiền bạc phủ phê. Ngoài ra, con giáp còn may mắn gặp được quý nhân phù trợ, giúp con giáp hiện thực hóa những ước mơ, hòa bão ấp ủ bấy lâu nay cũng như gặt hái được những thành công vang dội.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều xui rủi, làm gì cũng khó thành vào thứ Ba này. Vận tài lộc của tuổi này gặp không ít trở ngại. Có nhiều việc khiến bạn phải “móc hầu bao” vô lý, thất thoát tiền của. Đường tài lộc tăm tối, con giáp được dự đoán là sẽ ra tiền dài dài. Ngoài ra, sự nóng nảy cũng khiến cho bạn và các mối quan hệ xã hội khác gặp vấn đề. Con giáp nên học cách kiềm chế bản thân để để không vụt mất những cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Thân

Thứ Ba ngày 10/8/2021 là thời gian không mấy an ổn với người tuổi Thân. Con giáp này gặp rất nhiều thách thức lớn trong cuộc sống. Quan hệ càng rộng, tiền bạc càng cần phải chi nhiều. Nếu không có “kế hoạch dự phòng”, con giáp dễ lâm vào nợ nần, túng thiếu. Bên cạnh đó, sự thành công của bạn cũng bị tiểu nhân ghen ghét, gây ra không ít sóng gió. Con giáp tốt nhất nên cẩn thận, tránh vây vào tranh chấp, kiện tụng.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Ba ngày 10/8/2021, người tuổi Dậu sẽ liên tục gặp được nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh. Sự nghiệp ngày càng nhuận phát, con giáp này dần chạm đến đỉnh cao của danh vọng. Đây có thể xem như phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình làm việc không mệt mỏi của bản mệnh thời gian qua. Nếu mọi chuyện cứ thế suôn sẻ, thì đến cuối năm nay, con giáp may mắn này sẽ có của ăn của để, tiêu mãi không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất vào thứ Ba nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Con giáp có thể vướng vào thị phi nơi công sở. Những hiểu lầm đã có từ trước, đến thời điểm này thì mọi thứ đều bùng nổ. Lời khuyên cho con giáp trong giai đoạn này là nên chú ý giữ mình, tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp. Những trận cãi vã chỉ mang lại lợi lộc cho kẻ tiểu nhân. Con giáp cần hết sức tỉnh táo trong thời gian này.

Tử vi thứ Ba ngày 10/8/2021 của tuổi Hợi

Dự đoán, vào thứ Ba này, người tuổi Hợi vận trình khởi sắc, tài vận hanh thông. Hợi. Con giáp có được những cơ hội làm ăn mới, mang về nguồn lợi nhuận dồi dào. Trong giai đoạn này, con giáp kiếm tiền nhiều vô kể, có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Chưa hết, Hợi con có cơ hội tái ngộ cố nhân và nhận được sự giúp sức nhiệt tình trong công việc và đời sống. Cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai rực rỡ.

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