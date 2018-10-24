3 nàng giáp bị sóng gió hôn nhân vùi dập, mất chồng như chơi vào cuối năm nay

Nếu không ra sức vun vén, giữ gìn và kiềm chế bản thân trước cơn nóng giận 3 nàng giáp sau sẽ vô tình dâng chồng cho đàn bà khác mà không hề hay biết.

Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, cư xử khôn khéo, đúng mực với chồng thì hạnh phúc Thìn đang có sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, nửa đời còn lại phải sống trong cô quạnh, buồn đau.

Vì gặp phải vận Xung Thái Tuế nên cuộc sống của Thìn ngổn ngang trăm bề. Họ thất bại liên tục trong công việc, càng dồn nhiều tâm huyết càng không thu về được gì, thậm chí lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Chính vì làm ăn thua lỗ, sự nghiệp xuống dốc không phanh nên Thìn hằn học, căng thẳng và trút hết mọi khó chịu lên đầu chồng một cách vô lý. Đây chính là lí do vì sao bạn đời dù yêu thương đến mấy cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm nào.

Yêu chồng, thương con nhưng vì lòng tự trọng mà không nhún nhường khi vợ chồng cự cãi khiến hôn nhân của Mùi luôn căng thẳng, bức bối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là nàng giáp sống trọng nghĩa trọng tình, đặt nặng cảm xúc và khá ngang bướng. Một khi đã có thành kiến với ai họ sẽ thù dai cả đời, dẫu đối phương có thay đổi thì cái nhìn Mùi dành cho họ vẫn như thế. Yêu chồng, thương con nhưng vì lòng tự trọng mà không nhún nhường khi vợ chồng cự cãi khiến hôn nhân của Mùi luôn căng thẳng, bức bối.

Cuối năm nay, họa đào hoa ập xuống sẽ khiến vợ chồng bạn thường xuyên đối diện với những hiểu lầm không đáng có. Nếu Mùi không đủ bình tĩnh, khôn ngoan để giữ chồng thì chồng bạn sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay đàn bà khác, vợ con dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo cũng vô ích.

Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, Tỵ hãy học cách tin tưởng chồng kẻo chồng bạn vì chán vợ mà tìm đến kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp đề cao nữ quyền, độc lập từ bé nên từ thuở độc thân Tỵ đã có trong tay khối tài sản khiến ngay cả đàn ông cũng phải ganh tỵ. Thông minh, khôn khéo lại giỏi kiếm tiền nhưng Tỵ không nhìn vào ví để chọn chồng mà đặt nặng cảm xúc.

Lấy người mình yêu, vì chồng mà chấp nhận lùi lại phía sau làm hậu phương nhưng tính hay ghen tuông khiến vợ chồng con giáp này lắm phen sóng gió. Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, Tỵ hãy học cách tin tưởng chồng kẻo chồng bạn vì chán vợ mà tìm đến kẻ thứ ba.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.