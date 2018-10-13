3 chàng giáp không bao giờ ngoại tình, cả đời cả kiếp chỉ yêu một người

Tâm linh - Tử vi 13/10/2018 10:30

Lấy đàn ông tuổi này làm chồng chị em chẳng bao giờ phải lo giữ chồng vì đàn bà khác có dùng trăm phương nghìn kế cũng không cướp được anh ấy khỏi tay vợ con.

Dẫu gái lạ có dâng tận miệng thì đàn ông tuổi này cũng chẳng thèm đoái hoài bởi chàng nổi tiếng thủy chung, không bao giờ ngoại tình.

Tuổi Mão

Mão là chàng giáp chu đáo, luôn thận trọng trong mọi việc. Khi yêu, nếu đàn ông khác chỉ để tâm đến nhan sắc xinh đẹp, cơ thể bốc lửa thì Mão lại chú trọng đến cốt cách, phẩm giá để chọn người yêu. Kỹ tính là thế nên một khi đã yêu Mão sẽ yêu hết mình, chẳng bao giờ tơ tưởng đến phụ nữ khác.

Thành công, có địa vị trong xã hội lại có tiền nhưng Mão vẫn luôn dịu dàng, yêu thương vợ con như thuở mới yêu. Nhờ thế, hôn nhân của Mão hạnh phúc viên mãn, vợ con được sống trong nhung lụa, ấm êm cả đời.

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Nếu đàn ông khác được rơi vào cảnh 'mỡ dâng miệng mèo' sẽ dễ dàng sa ngã thì Tý sẽ ngay lập tức chối từ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thẳng thắn, tốt tính lại giỏi giao tiếp nên Tý được lòng rất nhiều người, đặc biệt là người khác giới. Thuở độc thân, phụ nữ vây quanh Tý như vệ tinh, hết cô này đến cô khác thay nhau tranh giành để có được trái tim của Tý. Tiếc thay, chàng giáp này chỉ thích chinh phục, tự tìm kiếm tình yêu cho mình.

Cuồng nhiệt, đam mê và khá cầu toàn nên Tý cũng yêu cầu bạn đời của mình phải nhất mực thủy chung. Lấy đàn ông tuổi này làm chồng chị em chẳng bao giờ phải lo giữ chồng vì đàn bà khác có cùng trăm phương nghìn kế cũng không cướp được anh ấy khỏi tay vợ con.

3 chàng giáp không bao giờ ngoại tình, cả đời cả kiếp chỉ yêu một người - Ảnh 2
Dần không bao giờ biết ngoại tình là gì, càng không làm điều gì có lỗi với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sống hết mình nên một khi đã yêu Dần sẽ dốc toàn tâm toàn ý để chăm chút cho mối tình của mình. Họ săn sóc, nuông chiều và sẵn sàng làm mọi điều chỉ mong mang lại hạnh phúc cho một nửa yêu thương. Sau khi kết hôn Dần càng chí thú làm ăn nên cuộc sống vật chất luôn đủ đầy, dư dả.

Chính vì giàu có nên Dần là miếng mồi béo bở để những cô nàng vụ lợi, ham vật chất cố tình mồi chài. Tuy nhiên, vì bản tính thủy chung nên cả đời này Dần không bao giờ biết ngoại tình là gì, càng không làm điều gì có lỗi với vợ con.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 chàng giáp TRĂNG HOA, DỄ NGOẠI TÌNH NHẤT

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Có một người chồng ngoại tình chính là nỗi đau lớn nhất đời người phụ nữ. Vậy nên, nếu chồng thuộc một trong những con giáp sau chị em hãy luôn đề cao cảnh giác kẻo bị "cắm sừng" lúc nào không hay.

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