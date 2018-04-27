4 chàng giáp TRĂNG HOA, DỄ NGOẠI TÌNH NHẤT

Tâm linh - Tử vi 27/04/2018 16:25

Có một người chồng ngoại tình chính là nỗi đau lớn nhất đời người phụ nữ. Vậy nên, nếu chồng thuộc một trong những con giáp sau chị em hãy luôn đề cao cảnh giác kẻo bị "cắm sừng" lúc nào không hay.

Chính tính cách và sự đào hoa của những chàng giáp sau khiến họ trở thành con giáp dễ ngoại tình bậc nhất trong 12 con giáp.

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Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất trăng hoa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu kiệm lời, thật thà đến mức ngây ngô. Chính sự ngây ngô, hiền lành ấy của họ lại là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác giới. Phụ nữ gặp chàng Sửu lần thứ nhất có thể không mấy ấn tượng với họ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai chắc chắn sẽ mong được gặp họ lần thứ ba bởi khi ấy đối phương đã trót phải lòng chàng.

Ngoài sự đào hoa như vận mệnh, trong tình cảm Sửu khá ích kỷ và nhanh chán. Chàng dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề. Đáng buồn hơn, dù được thứ tha hết lần này đến lần khác Sửu vẫn không tự chất vấn lương tâm, vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất lăng nhăng của mình.

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Ngọ yêu cái đẹp, vậy nên chỉ cần vợ bớt xinh đẹp lòng chàng sẽ nguội lạnh ngay - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thích phiêu lưu, khám phá và tận hưởng cuộc sống. Họ có sự lãng tử, bất cần và thích chinh phục những phụ nữ đẹp. Một khi đã muốn theo đuổi ai Ngọ sẽ dùng trăm phương nghìn kế để có được trái tim đối phương. Khi yêu, tất nhiên Ngọ nồng nhiệt, mãnh liệt và sẽ nuông chiều hết mực người phụ nữ của mình.

Thế nhưng, đó là khi bạn xinh đẹp, bốc lửa và hấp dẫn. Đến khi thanh xuân qua đi, tuổi già ập đến, khuôn mặt ngây thơ ngày nào của vợ đã hằn những nếp nhăn là lúc chàng Ngọ nảy sinh ham muốn tìm kiếm cho mình người bạn tình trẻ trung, xinh đẹp hơn.

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Vì mải kiếm tìm những thú vui tình ái nên Thìn đã vô tình bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thìn

Chàng giáp tuổi Thìn phóng túng, tự phụ và xem “thả thính” là thú vui chính đáng của mọi đàn ông. Dẫu đã có cho mình một người đàn bà tâm đầu ý hợp nhưng chỉ lơi lỏng đôi chút họ đã bay bướm với những đàn bà khác. Với Thìn, tình yêu chưa bao giờ là duy nhất, càng không bao giờ là chỉ dành riêng cho một người.

Trái tim của mỗi người có 4 ngăn, và mỗi ngăn trong trái tim Thìn lại chất chứa hình bóng một người phụ nữ khác. Vì mải kiếm tìm những thú vui tình ái nên Thìn đã vô tình bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình. Đôi lúc, vợ của Thìn thực chất không phải là người phụ nữ mà họ yêu nhất, đó chỉ là người phụ nữ xuất hiện đúng thời điểm họ muốn lập gia đình. Vậy nên, làm vợ đàn ông tuổi Thìn chính là điều mọi đàn bà nên cân nhắc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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