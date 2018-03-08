3 chàng giáp chung tình bậc nhất, sau khi kết hôn sẽ ‘đội vợ lên đầu’, cưng chiều hết nấc

Phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Vậy nhưng, chỉ cần lấy được đàn ông thuộc 3 con giáp dưới đây làm chồng chị em sẽ cả đời hưởng phúc, sung sướng an nhàn.

Khi yêu tình cảm, nồng nàn bao nhiêu sau khi kết hôn Mùi lại càng quan tâm, chăm sóc vợ bấy nhiêu. Chàng Mùi hiểu rằng, phụ nữ lấy chồng khổ trăm bề, là đàn ông nếu san sẻ được phần nào thì nên cố gắng hết mình. Dùng tình yêu, sự dịu dàng để đối đãi với bạn đời là điều Mùi luôn thực hiện. Sống với đàn ông tuổi này, chị em sẽ cả đời hạnh phúc, chẳng bao giờ phải lo giữ chồng.

Đàn ông tuổi Mùi dù ít nói, trầm mặc nhưng lại vô cùng tình cảm và nghiêm túc trong chuyện hôn nhân. Chàng Mùi tin vào lý lẽ của con tim, thế nên một khi đã đem lòng yêu thương ai họ sẽ một lòng một dạ, không bao giờ tơ tưởng đến người khác. Ngược lại, khi đã không có tình cảm với ai thì dù đối phương có dùng mọi cách để mồi chài cũng vô ích.

Đàn ông tuổi Sửu sẽ dùng tình yêu dịu dàng, thuần khiết để đốn ngã trái tim người phụ nữ họ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những anh chàng tuổi Sửu thật thà, điềm đạm và luôn hết mình với mọi người, nhất là người phụ nữ họ yêu. Chẳng phải những món quà đắt đỏ, cũng chẳng cần những bó hoa rực rỡ phô trương, tình yêu của Sửu là những cái nắm tay, là phần ăn sáng khi nàng than đói, là vỉ thuốc khi ốm đau và cái ôm dịu dàng khi yếu đuối.

Tình yêu nhẹ nhành của Sửu sẽ len lỏi đến từng tế bào trong con tim đối phương, khiến vợ của Sửu dù ghen tuông đến mấy cũng chẳng thể nghi ngờ chồng. Sửu chính là mẫu đàn ông sẵn sàng đánh đổi tất cả để cưới được người phụ nữ họ yêu làm vợ. Chưa kể, chàng xem trọng gia đình, quý trọng tình thân và sẽ là ông bố hoàn hảo trong tương lai. Chị em nào đang yêu chàng tuổi Sửu thì hãy giữ thật chặt, nếu không bạn khó lòng tìm được ai tốt với mình như thế.

Sau khi kết hôn tình yêu chàng Dần dành cho vợ càng mặn nồng, sâu sắc bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người tử tế, không bao giờ vì lợi ích của mình mà hãm hại, hơn thua với người khác. Thậm chí, chàng Dần còn nhận thua thiệt về mình để mọi điều êm đẹp. Đối đãi với người khác đã khôn khéo, với người mình yêu Dần còn chu toàn, nồng nhiệt hơn.

Sống trong tình yêu của quý ông tuổi Dần chị em sẽ được cung phụng như bà hoàng. Chàng luôn trân quý, thương yêu và xem trọng vợ mình. Dù sống với nhau đến đầu bạc răng long tình yêu Dần dành cho vợ cũng không hề phai nhạt. Ngoài ra, Dần còn là con giáp giỏi kiếm tiền, giúp vợ con được sống an nhàn, sung sướng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.