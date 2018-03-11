3 chàng giáp có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng lại vô cùng chân thành, hết lòng khi yêu

Tâm linh - Tử vi 11/03/2018 17:44

Vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng thế nhưng khi yêu những con giáp sau lại vô cùng ấm áp, giàu tình cảm và chiều chuộng người yêu hết mực.

Những tưởng đàn ông khô khan, cứng ngắc nhưng thực chất vẫn có những chàng giáp giàu tình cảm và yêu hết mình. Khi yêu họ, chắc chắn bạn sẽ bị những hành động quan tâm, chăm sóc làm cho tan chảy ngay lập tức.

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Đàn ông tuổi Tỵ lạnh lùng, khó gần nhưng thực chất lại có trái tim ấm áp, chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ ít nói, khó gần và sống kín tiếng. Họ khiến người khác hiểu lầm rằng mình khó tính, không dễ tiếp cận. Chưa kể, Tỵ thẳng thắn và cố chấp nên dễ gây mất lòng người khác. Tuy cọc cằn là thế nhưng con giáp này có ưu điểm là rất cầu tiến và chăm chỉ. Một khi đã quyết tâm theo đuổi điều gì chắc chắn sẽ dùng toàn lực để đạt được, ngay cả công việc hay tình duyên cũng vậy.

Trong tình yêu, Tỵ sẵn sàng chấp nhận thua thiệt về mình chỉ mong đối phương hạnh phúc. Tỵ có thể chịu khổ, chịu cực nhưng nhất định không để người yêu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Một khi đã yêu, dù đối phương có bao nhiêu thói hư tật xấu Tỵ cũng chấp nhận mà không oán than nửa lời.

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Quý ông tuổi Sửu là đức lang quân mọi chị em khát khao có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chăm chỉ và sống rất thực tế. Nếu người khác mơ mộng, bay bổng bao nhiêu Sửu lại sòng phẳng bấy nhiêu. Chính nhờ thái độ sống trên nên Sửu rất trách nhiệm, luôn bình tĩnh, lí trí để giải quyết mọi việc.

Nếu mới tiếp xúc với Sửu, bạn có thể tưởng lầm rằng con giáp này lạnh lùng, khô khan. Thế nhưng, khi bước vào tình yêu Sửu lại là con người hoàn toàn khác. Khi ấy, Sửu như một quý ông, lịch thiệp, nho nhã và cực ga-lăng với người phụ nữ của họ. Yêu được chàng Sửu chị em sẽ sung sướng cả đời, hạnh phúc viên mãn.

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Sự chân thành của chàng Tuất sẽ khiến phụ nữ dù cứng rắn đến đâu cũng phải tan chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chàng Tuất với trái tim ấm áp nên dễ dàng cảm thông, đồng cảm trước những mảnh đời nghiệt ngã, khốn khó. Chàng thường làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo hay đơn giản chỉ là hỗ trợ người thua thiệt mình. Thiện lương là thế, nhưng Tuất không bao giờ khoe khoang về việc mình làm.

Càng tiếp xúc  với Tuất, bạn sẽ càng bị sự nhiệt tình, chu đáo của họ cuốn hút. Ngày đầu mới yêu sự vô tâm, khô khan của Tuất dễ dàng khiến bạn tủi thân thế nhưng về lâu dài chàng sẽ là người chồng hoàn hảo, người bố mẫu mực mọi chị em khát khao.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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