3 con giáp trong 10 ngày tới ( 4/8.-12/8/2022) đường tình duyên rộng mở, gặp được người như ý, có thể bên nhau đến cuối đời

Tử vi 10 ngày tới (4/8-12/8/2022) của người tuổi Tý vận trình tài lộc gặp khó khăn. Con giáp này nên học cách kiềm chế cảm xúc, tránh làm những chuyện bất đồng như sử dụng tiền bạc để giải tỏa tâm trạng khiến tài chính hao hụt. Bạn có thể tham gia vào các dự án đầy thách thức để thúc đẩy hoặc cải thiện công việc hoặc thói quen của bạn.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng hài hòa. Tình cảm đôi lứa thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc sống, bản mệnh và người ấy vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên vẫn có những cặp đôi nảy sinh tranh cãi vì bất đồng ý kiến.

Tuổi Dần trong 10 ngày tới vận trình tình cảm khởi sắc, các cặp đôi rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Người độc thân có quan hệ tốt với người khác phái, dễ gặp được người cùng sở thích, giao tiếp vui vẻ, thích hợp để nảy sinh tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, khả năng lãnh đạo vững vàng, giải quyết công việc hiệu quả, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, có lợi cho việc hợp tác dự án, phát xuất tài năng và năng lực, cải thiện thành tích trong sự nghiệp.

Tuổi mão

Tín hiệu đèn xanh cho con giáp tuổi Mão đang thầm thương trộm nhớ một người khác giới nào đó. Bạn nên tự tin hơn khi tiếp cận đối phương để họ thấy được sự chân thành của bạn. Những cặp đôi hôm nay nên khuyến khích nhau thực hiện những việc tốt, chớ nên có quan điểm sai lầm và cùng phạm lỗi rồi vướng vào rắc rối. Trong năm nay, người tuổi Mão sẽ có những tin vui trong tình yêu, sẽ có một mối hôn sự lớn, cặp đôi thấu hiểu nhau và sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có không gian riêng để sáng tạo. Đừng giấu mình trong phòng, bận rộn với công việc cả ngày. Có sự cân nhắc, cân đối giữa một bên là tình hình tài chính và nhu cầu cá nhân ngày hôm nay. Hẳn nhiên bạn muốn những thứ mới mẻ, nhưng hình thức đâu làm nên giá trị, phải không nào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.