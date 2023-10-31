3 con giáp tha hồ đón lộc trời cho trong ngày 31/10 và 1/11: Bùng nổ TÀI VẬN, két đầy ắp vàng bạc, làm ăn xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải tràn trề, số tài khoản bùng nổ trong ngày 31/10 và 1/11.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, lương thiện, ôn hòa, rộng lượng, có khí chất hơn người và là người có thực lực trong việc kiếm tiền.

 

Trong ngày 31/10 và 1/11, sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển như vũ bão nên đem lại nguồn thu nhập không nhỏ. Ngoài ra, các khoản đầu tư bên ngoài cũng đem lại thu nhập kếch xù cho con giáp này.

 

Có thể nói, Mão sẽ nói lời tạm biệt với vận đen. Theo đó, người tuổi Mão vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Thu nhập tăng nhanh phi mã, không chỉ vậy còn có khả năng trúng số độc đắc.

 

3 con giáp tha hồ đón lộc trời cho trong ngày 31/10 và 1/11: Bùng nổ TÀI VẬN, két đầy ắp vàng bạc, làm ăn xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rộng lượng và hào phóng. Họ làm việc gì cũng có tầm nhìn đặc biệt, nắm bắt được những mặt tích cực, làm động lực để phát triển.

Trong ngày 31/10 và 1/11, con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.

Họ là những người tương đối chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Sự phát triển sự nghiệp vào cuối năm nay sẽ từ từ cải thiện cuộc sống của họ, nâng cao thu nhập và giúp con giáp này ra nhập hàng ngũ của nhóm thu nhập cao.

3 con giáp tha hồ đón lộc trời cho trong ngày 31/10 và 1/11: Bùng nổ TÀI VẬN, két đầy ắp vàng bạc, làm ăn xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày 31/10 và 1/11, con giáp tuổi Sửu đón nhiều may mắn, kéo theo nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng. Nhờ nỗ lực lập kế hoạch, tính toán, bản mệnh có thể đạt được kết quả tốt trong công việc.

 

Một số người cũng sẽ nhận được những bài học quý giá sau một số va chạm không đáng có trong giao tiếp xã hội. Dù ban đầu có chút căng thẳng, nhưng chính những trải nghiệm này sẽ giúp bạn nhận ra được khuyết điểm và sai lầm của mình nên không có chuyện gì đáng ngại cả.

 

Siêng năng, chăm chỉ và tập trung sẽ là chìa khóa thành công cho những tuổi này. Ngoài ra, vận may tài chính của con giáp này cũng được cải thiện, bạn sẽ có cơ hội bất ngờ hoặc thu về một số khoản đầu tư sinh lời.

 

Nhất là ai kinh doanh online đúng mặt hàng đang hot, được nhiều người tìm kiếm, săn lùng trong thời gian này thì càng dễ gặp may. Tuy nhiên, nên biết khi nào nên dừng lại vì khi bão hòa chúng có thể gây tồn đọng vốn của bạn đấy.

 

3 con giáp tha hồ đón lộc trời cho trong ngày 31/10 và 1/11: Bùng nổ TÀI VẬN, két đầy ắp vàng bạc, làm ăn xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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