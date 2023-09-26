3 con giáp song hỷ lâm môn, đường tài lộc thịnh vượng trong 10 ngày tới: Bề trên ban phước giàu sang phú quý, hỷ sự ngập tràn, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có bất chấp, túi tiền đầy ụ trong 10 ngày tới.

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Mùi nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

3 con giáp song hỷ lâm môn, đường tài lộc thịnh vượng trong 10 ngày tới: Bề trên ban phước giàu sang phú quý, hỷ sự ngập tràn, của nả đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày tới, được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Hợi có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm thời điểm này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe tuần này có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

3 con giáp song hỷ lâm môn, đường tài lộc thịnh vượng trong 10 ngày tới: Bề trên ban phước giàu sang phú quý, hỷ sự ngập tràn, của nả đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tốt bụng, thẳng thắn, luôn dũng cảm tiến lên phía trước và không sợ bất cứ khó khăn, trở ngại gì. Trong 10 ngày tới, do có quý nhân giúp đỡ nên các mối quan hệ xã hội, công việc, tình cảm của con giáp này vô cùng thuận lợi suôn sẻ. 

Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội kết giao được với đối tác và bạn bè mới. Những người này sẽ mang lại các cơ hội phát tài, thời cơ kiếm tiền cho con giáp này. Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

3 con giáp song hỷ lâm môn, đường tài lộc thịnh vượng trong 10 ngày tới: Bề trên ban phước giàu sang phú quý, hỷ sự ngập tràn, của nả đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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