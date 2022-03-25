3 con giáp sẽ được quý nhân phù trợ, công danh sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc dồi dào trong 2 năm tới

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, kiệm lời và chỉ thích thể hiện bản thân qua công việc. Trong năm Tân Sửu 2021 - năm tuổi của mình, do có hạn Thái tuế nên tuổi Sửu đã gặp không ít những thử thách, phải chịu nhiều áp lực, nhiều chuyện không được như ý và khiến họ khá lao đao.

Với nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như thăng tiến, thu nhập của tuổi Sửu cũng được cho là sẽ tăng ổn định trong năm Nhâm Dần. Nếu muốn gặt hái được nhiều hơn, tuổi Sửu nên biết vận dụng các mạng lưới của mình, khai thác những thông tin hữu ích từ đó. Ngoài ra, họ cũng được khuyên là nên trân trọng tất cả các mối quan hệ của mình, nhất là những người bạn chân thành, luôn bên họ lúc hoạn nạn.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang giai đoạn 2022 - 2023 những xui xẻo của tuổi Sửu cũng dần biến mất, nhất là sang năm Nhâm Dần 2022, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Sửu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Hãy nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, tuổi Sửu sẽ thấy được sự bứt phá rõ ràng của họ so với thời điểm trước đó.

Tuổi Mùi

Trời sinh ra những người tuổi Mùi đã chính là những người hiền lành, chăm chỉ càng kiên nhẫn thì càng dễ dàng thăng quan phát tài trong cuộc sống. Đặc biệt, nếu như những người tuổi Mùi luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, thì càng dễ dàng thăng quan tiến chức hơn người.

Đặc biệt, trong tính cách thì so với những con giáp khác người tuổi Mão lại là người vô cùng điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh, nên đi đâu cũng có người yêu mến. Trong công việc, trong thời gian này tuổi Mùi luôn có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ khi gặp hoạn nạn.

Năm 2022 - 2023 chính là hai năm mà nhưng người tuổi Mùi có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống. Đặc biệt với những người tuổi Mùi còn độc thân thì trong thời gian này có thể thìm được ý trung nhân mong đợi đã lâu. Còn với những người đã có gia đình thì trong năm tới này sẽ có những bước tiến vượt bậc, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là những người rất thông minh, chăm chỉ, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Dường như họ là những con người "nghiện" công việc, dù thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất.

Năm Tân Sửu 2021, nhiều người tuổi Dần cảm thấy dù họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, tuy nhiên sự nghiệp không phát triển rực rỡ như họ mong muốn. Tuy nhiên, người tuổi Dần không cần lo lắng, vì tuổi Dần là 1 trong số những con giáp phát trong 2 năm tới.

Tử vi học có nói, càng về sau, vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản thân họ còn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!