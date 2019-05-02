3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, 100 ngày tới may mắn liên tiếp, phát tài liên tục

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những vất vả chông chênh những con giáp này sẽ được trời bù đắp cho vô số cơ hội kiếm tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Chình vì quá tài năng, khôn khéo nên Mùi bị không ít kẻ vì ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại. Thế nhưng, Mùi đừng vội buồn, bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, đời bạn lại may mắn, phát tài phát lộc ngay trong tháng tới.

Mùi là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và rất nhạy bén với tiền bạc. Họ có tham vọng đổi đời, biết tận dụng thời cơ để vươn lên trong cuộc sống, khiến tài chính của mình ngày một khấm khá, dư dả. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng con giáp này lại được hưởng no lộc trời, sung túc an nhàn.

Đặc biệt, trong 3 tháng tới con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và rất mạnh mẽ. Khi đối diện với khó khăn Thân chưa bao giờ yếu mềm, càng không sợ cực nhọc. Họ can trường tiến về phía trước, vượt qua nghịch cảnh để có được thứ mình muốn.

Tử vi học chỉ rõ, càng về hậu vận Thân càng thêm phúc thêm phần, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Đặc biệt, trong 3 tháng tới con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc.

Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều tốt tính, nhân hậu và rất thương người. Dù đôi khi hay nói những lời lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất trái tim họ rất ấm áp. Chính vì sống nghĩa tình, biết trước biết sau nên con giáp này được rất nhiều người quý mến, bề trên thương yêu mà ban cho vô số bổng lộc.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 3 tháng tới Hợi cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số. Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.