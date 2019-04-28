Đầu tháng 5: Những con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, đổi vận sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 28/04/2019 16:30

Trong tháng 5 này, 3 con giáp sau sẽ vươn mình trở thành đại gia, chỉ ngủ một đêm thức dậy đã có của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả.

Chỉ cần bước chân vào tháng 5/2019, những con giáp này sẽ hưởng no lộc trời, phát tài phát lộc khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Đầu tháng 5: Những con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, đổi vận sau 1 đêm - Ảnh 1
Tài lộc ùn ùn kéo đến khiến Hợi phải sắm thêm két sắt để chứa tiền, của nả chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi của người tuổi Hợi trong tháng 5 rất may mắn, mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, suôn sẻ. Họ nắm chắc trong tay cơ may phát tài, thăng quan tiến chức ầm ầm. Có được phúc phần ấy, ngoài lộc trời cho còn nhờ cả sự lương thiện, thông minh và chăm chỉ của chính họ.

Tài lộc ùn ùn kéo đến khiến Hợi phải sắm thêm két sắt để chứa tiền, của nả chất đống. Từ đây, Hợi tha hồ tận hưởng cuộc sống sung túc trong nhung lụa, thỏa sức tiêu pha thả ga cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Đầu tháng 5: Những con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, đổi vận sau 1 đêm - Ảnh 2
Đặc biệt, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất cương trực, điềm đạm và rất cầu tiến trong công việc. Họ không bao giờ chấp nhận già đi trong nghèo khó, càng ghét ai chỉ biết hưởng thụ không chịu lao động. Vậy nên, càng kiên trì theo đuổi đam mê, cống hiến cho sự nghiệp Tuất càng may mắn không ngừng, kiếm tiền cực dễ.

Bước vào tháng 5 tới, lộc lá ùa vào nhà sẽ khiến Tuất đổi vận ngoạn mục, vươn lên làm đại gia chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Đầu tháng 5: Những con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, đổi vận sau 1 đêm - Ảnh 3
Tý không chỉ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười mà tài lộc còn liên tiếp gõ cửa nhà, giúp thu nhập của Tý tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận may đại phú quý sẽ ập xuống đầu người tuổi Tý ngay từ ngày đầu tháng 5/2019, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Từ đây, Tý không chỉ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười mà tài lộc còn liên tiếp gõ cửa nhà, giúp thu nhập của Tý tăng theo cấp số nhân.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, đường tình duyên của Tý cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Họ sẽ thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch đắt đỏ với một nửa yêu thương của mình mà không cần mệt mỏi chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hết tháng 4 là hết khổ: Bước sang tháng 5, top con giáp này nếu không trở thành đại gia cũng dư dả của cải

Hết tháng 4 là hết khổ: Bước sang tháng 5, top con giáp này nếu không trở thành đại gia cũng dư dả của cải

Tháng 4/2019, những con giáp này gặp khá nhiều khó khăn về tài chính lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, hết tháng 4 cũng là lúc họ khổ tận cam lai, chuẩn bị đón may mắn vào nhà.

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