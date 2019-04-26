Hết tháng 4 là hết khổ: Bước sang tháng 5, top con giáp này nếu không trở thành đại gia cũng dư dả của cải

Bước sang tháng 5/2019, những con giáp này sẽ ngập ngụa trong bạc tiền, lộc lá sum suê, phú quý phủ khắp người.

Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, vô tư, lương thiện như Mão lại được trời thương, ưu ái vô vàn. Tháng 4 dù mệt mỏi, chán chường đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Bởi lẽ, chỉ cần bước sang tháng 5 đời bạn sẽ sang trang mới, vận đỏ như son.

Hiền lành, tình cảm và rất linh hoạt trong công việc lẫn đối nhân xử thế nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thế nên, dù không có quá nhiều tham vọng, càng không vì lợi ích của mình mà đạp đổ tất cả để vươn lên nhưng Mão vẫn dễ dàng gặt hái nhiều thành công chốn công sở, tự kiếm được rất nhiều tiền.

Đặc biệt, Mão còn có cơ may tự trở thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Thậm chí, con giáp này có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Chỉ cần hết tháng 4 là Ngọ hết khổ, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Ngọ

Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và có khả năng sáng tạo hơn người. Con giáp này có chí cầu tiến, có tinh thần thép nên dù bị tiểu nhân hãm hại, ganh ghét hay đố kỵ cũng không thể làm khó Ngọ.

Tuy nhiên, nếu người khác luôn gặp may mắn trên đường đời thì Ngọ lại gặp phải vô số chông gai, thử thách mới chạm tay vào thành công. Thậm chí, không ít lần Ngọ nếm trải thất bại, chẳng còn đồng nào trong túi.

Nhờ sự kiên định, cá tính của mình, Ngọ quyết tâm vươn lên, chăm chỉ gấp đôi để lấy lại những gì đã mất. Chỉ cần hết tháng 4 là Ngọ hết khổ, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến. Không những thế, cơ hội làm giàu cứ gõ cửa nhà Ngọ tới tấp, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Sửu muốn gì có nấy, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tha hồ hả hê với doanh thu tăng nhanh như tên lửa - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Tử vi tướng số chỉ rõ, Sửu chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm nên dù không quá nổi bật nhưng chưa bao giờ nhạt nhòa giữa đám đông. Trong công việc, họ dốc cạn tâm huyết, không so đo tính toán nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể nang.

Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên những tháng đầu năm 2019 vận số của Sửu khá xui xẻo. Họ làm đâu thua lỗ đó, chẳng những không thu được lợi nhuận mà còn đánh mất cả số vốn đã bỏ ra.

Thế nhưng, Sửu đừng vội tuyệt vọng vì tháng 5 tới rất nhiều cơ hội tốt sẽ tìm đến, kéo theo tài vận dồi dào. Lúc này, Sửu muốn gì có nấy, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tha hồ hả hê với doanh thu tăng nhanh như tên lửa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.