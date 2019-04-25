Bước vào tháng 5/2019, top con giáp được thần tài hậu thuẫn, có khả năng sở hữu nhà xe vào cuối năm

Trong 12 con giáp, 3 con giáp này được thần tài đặc biệt ưu ái, ban cho vố số cơ hội làm giàu. Thế nên, họ hoàn toàn có khả năng mua nhà sắm xe, trở thành đại gia vào cuối năm nay.

Tử vi học chỉ rõ, trong tháng 5 tới vận mệnh của Hợi sẽ có chuyển biến tích cực. Những khúc mắc cũ sẽ được tháo gỡ triệt để, những việc tồn đọng đều được giải quyết đâu ra đấy. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm thu nhập của con giáp này sẽ tăng đáng kể. Thậm chí, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với họ.

Hợi là con giáp phúc phần đầy người, được thần may mắn bám riết không buông. Họ làm gì cũng dễ dàng thành công, gặp nguy khốn sẽ được quý nhân đưa tay giúp đỡ ngay lập tức. Thế nên, dù bị tiểu nhân hãm hại, thất bại thì con giáp này cũng nhanh chóng vực dậy, làm lại từ đầu.

Từ tháng 5/2019, Mão sẽ ngập trong nhung lụa, quơ tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão là con giáp chân thành, lương thiện và sống tình cảm. Dẫu bị ganh ghét, đố kỵ nhưng Mão vẫn bỏ ngoài tai tất cả những điều tồi tệ ấy. Thế nên, tâm hồn họ luôn thảnh thơi, an yên và có nguồn năng lượng tích cực để tận dụng sự thông minh của mình để đổi đời.

Dẫu không có quá nhiều tham vọng nhưng một khi cơ hội tìm đến tận cửa Mão sẽ không bỏ lỡ. Con giáp này sẽ nắm lấy thời cơ, nỗ lực không ngừng để làm chủ đời mình, sống sung túc an nhàn. Từ tháng 5/2019, Mão sẽ ngập trong nhung lụa, quơ tay là có tiền.

Vào tháng 5 tới Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người mạnh mẽ, cá tính và có lập trường vững vàng. Con giáp này quyết tâm làm giàu, nỗ lực miệt mài để đạt được thứ mình muốn, bất chấp cơ cực. Thế nên, ngay từ thuở độc thân Dần đã có của nả chất đống, bạc tiền dư dả.

Đặc biệt, chỉ cần bước vào tháng 5 tới Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thậm chí, con giáp này còn dư sức tận hưởng những chuyến di lịch nước ngoài đắt đỏ, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.