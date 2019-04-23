7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận kẻo vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác

Tâm linh - Tử vi 23/04/2019 15:33

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này hãy đề cao cảnh giác, tỉnh táo trong mọi chuyện kẻo bị tiểu nhân vì ghen ghét mà hãm hại.

3 con giáp này chớ vội tin người, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc trong 7 ngày tới kẻo bị hãm hại đến mức lâm vào cảnh trắng tay, gánh thêm món nợ lớn.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận kẻo vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới Tỵ hãy đề cao cảnh giác, đừng quá tin người kẻo đánh mất cơ may thăng chức tăng lương của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp phải khá nhiều biến động trong thời gian tới. Những đồng nghiệp ngày thường “bề ngoài thơn thớt nói cười” thực ra lại là người “bên trong nham hiểm giết người không dao”. Ra sức thân thiết, tỏ ra chân thành nhưng thực chất họ đang âm thần ghen ghét, đố kỵ với thành công mà con giáp này đạt được trong sự nghiệp.

Vậy nên, trong 7 ngày tới Tỵ hãy đề cao cảnh giác, đừng quá tin người kẻo đánh mất cơ may thăng chức tăng lương của mình. Bạn cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo chẳng bao giờ đòi lại được, đánh mất cả tình bạn thân thiết.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận kẻo vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác - Ảnh 2
Muốn bảo toàn cơ ngơi, không thất thoát tiền bạc Mùi hãy cẩn trọng trong mọi điều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Mùi, giúp con giáp này ăn nên làm ra, của nả chất đống. Thế nhưng, Mùi đừng vì dễ dàng có được mọi thứ trong tay mà xem nhẹ những gì mình đang sở hữu, cũng đừng tiêu xài hoang phí, bốc đồng khi quyết định chi tiền.

Mùi hãy nhớ rằng, tiểu nhân luôn ở quanh mình, chỉ cần sơ sẩy bạn sẽ là mồi ngon cho kẻ xấu rỉa rói ngay lập tức. Muốn bảo toàn cơ ngơi, không thất thoát tiền bạc Mùi hãy cẩn trọng trong mọi điều. Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này bạn sẽ lại may mắn tột cùng, sung sướng an nhàn.

7 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận kẻo vướng họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác - Ảnh 3
Tý hãy tập trung làm việc, bởi chỉ cần một phút lơ là bạn phải trả giá bằng cách bỏ tiền túi ra bồi thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 7 ngày tới, Tý có chạy đằng trời cũng không thoát được họa thị phi, gặp phải vô số xui rủi trong cuộc sống, sự nghiệp. Họ dễ bị lừa gạt mà chi toàn bộ tiền mình đang có cho những “dự án má”, đến khi tỉnh ngộ đã chẳng còn đồng nào trong túi, lâm vào cảnh trắng tay.

Vậy nên, Tý hãy tập trung làm việc, bởi chỉ cần một phút lơ là bạn phải trả giá bằng cách bỏ tiền túi ra bồi thường. Thậm chí, vận xui này còn khiến tình hình tài chính của bạn cạn kiệt, rất khó vực dậy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cảnh báo: 3 con giáp vướng họa thị phi, vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường trong 7 ngày tới

Cảnh báo: 3 con giáp vướng họa thị phi, vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường trong 7 ngày tới

Vận xui ập xuống đầu sẽ khiến 3 con giáp này lâm vào cảnh khốn cùng, thất bại triền miên, chẳng còn gì để mất trong 7 ngày tới.

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Từ khóa:   con giáp xui xẻo

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