3 con giáp ‘phúc khí tựa Rồng’, cuộc sống phú quý quý như tiên, tiền của không bao giờ thiếu thốn trong 7 ngày tới (17.8 - 23.8)

Tuổi Dần cũng rất giỏi duy trì mối quan hệ cá nhân nên họ luôn được yêu mến. Trong 7 ngày tới (17.8 - 23.8), vận may sẽ bùng nổ giúp cho bản mệnh tài lộc vượng phát, thu nhập cao ngút trời. Tình yêu, cuộc sống của tuổi Dần cũng từ đây mà ấm no khiến cho người khác phải thập phần ghen tị. Con giáp này càng phấn đấu càng giàu to.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ được biết đến là người thông minh, khôn khéo. Người tuổi này sống gọn gàng, ngăn nắp.

Trong công việc, họ là người chính xác, tỉ mỉ nên rất ít khi mắc sai sót. Tuy vậy, họ cũng là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay ghen tuông. Trong cuộc sống, họ không ngừng học hỏi, thích phiêu lưu, đổi mới.

Trong 7 ngày tới (17.8 - 23.8), người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc.

Do không ngừng nỗ lực nên con giáp này dần bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, cửa hàng đông khách, doanh thu tăng lên. Con giáp tuổi này có Thần Tài ban cho vượng khí nên tài lộc về đầy tay, tiền về đầy túi. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời, thu về nhiều thành quả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm