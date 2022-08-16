3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), 3 con giáp trúng lớn bội thu, thần May Mắn an bài không bao giờ nghèo, chỉ cần ngồi chờ tiền đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 11:06

Những con giáp sau đây vừa có lộc liên tiếp, vừa gặp nhiều may mắn trong con đường công danh, sự nghiệp, giúp họ có của nả đầy nhà.

Tuổi Thân

Thân là con giáp lanh lẹ, tinh anh và có đầu óc kinh doanh. Ngay từ thuở nhỏ họ đã bộc lộ năng khiếu kiếm tiền của mình, càng lớn con giáp này càng khẳng định việc đi theo nghiệp buôn bán là đúng đắn. 3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), sự nghiệp người tuổi Thân có những bước tiến triển tích cực, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, tiền nong rủng rỉnh. Con giáp tuổi Thân càng nắm bắt cơ hội càng giàu sang phú quý.

3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), 3 con giáp trúng lớn bội thu, thần May Mắn an bài không bao giờ nghèo, chỉ cần ngồi chờ tiền đổ về túi - Ảnh 1
Con giáp Thân vừa giàu vừa sang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường biết cách tiết kiệm, lo cho tương lai. Họ luôn làm việc chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính tốt nên rất hiếm khi rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), người tuổi Tý lại thông minh, không thích khoe khoang nên được nhiều người nể phục. Họ cũng là những người kiệm lời, cẩn trọng trong hành động, ít khi liều lĩnh. Điểm này giúp người tuổi Tý có cuộc sống an toàn, ít rủi ro. Con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nhau. Nếu làm công ăn lượng thì có thêm thu nhập từ công việc làm thêm. Nếu làm nông nghiệp thì mùa màng bội thu. Nếu biết nắm bắt thêm các cơ hội kiếm tiền khác thì Tý sẽ có hầu bao rủng rỉnh, thu hái bộn tiền.

3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), 3 con giáp trúng lớn bội thu, thần May Mắn an bài không bao giờ nghèo, chỉ cần ngồi chờ tiền đổ về túi - Ảnh 2
Con giáp Tý may mắn bủa vây tận nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

3 ngày liên tiếp có lộc (17.8 - 19.8), người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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