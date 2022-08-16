Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp may mắn không ai bằng, có tài, có lộc, có phú quý, tiến về thẳng nhà

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 13:18

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), lộc vây quanh, số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp đổi vận giàu sụ, cuộc sống phú quý quý như tiên, không bao giờ thiếu thốn

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, nhân hậu và độ lượng nhất trong 12 con giáp. Trong mọi chuyện, con giáp này luôn muốn dĩ hòa vi quý, chấp nhận cả phần thua thiệt về phía mình. Cũng chính vì vậy mà con giáp này giữ được hòa khí với mọi người. Càng về sau càng nhiều phúc báo.

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Những chuyện may mắn liên tiếp tới gõ cửa. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Hợi rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà. Với người làm nông nghiệp thì mưa thuận, gió hòa, mọi chuyện đều suôn sẻ. Đối với người làm ăn kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái, đưa về nguồn lợi đáng kể.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi có đôi có cặp sẽ sớm có tin vui mang thai, sinh con khiến tất cả mọi người trong gia đình ai nấy đều vui mừng.

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp may mắn không ai bằng, có tài, có lộc, có phú quý, tiến về thẳng nhà - Ảnh 1
Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh khôn ngoan, có ý tưởng và dám theo đuổi. Họ cũng là những người có lý trí, điềm đạm, làm việc có tổ chức và tính thực tế cao. Nếu ai cần giúp đỡ, họ luôn sẵn sàng miễn là trong khả năng của bản thân. Chính vì sự chân thành của mình nên người tuổi Tỵ luôn được yêu thương.

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), tuổi Tỵ có cát tinh chiếu mệnh nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người tuổi Tỵ nếu sinh đúng mùa là người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh tốt. Chính nhờ con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ngọ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, nên tài lộc tăng không ngừng. Tuổi Tỵ độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với tuổi Tỵ đã có cặp thì sự nghiệp càng phát triển thăng hoa và tài lộc viên mãn.

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp may mắn không ai bằng, có tài, có lộc, có phú quý, tiến về thẳng nhà - Ảnh 2
Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), tuổi Tỵ có cát tinh chiếu mệnh nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng, luôn biết thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống nên con giáp này sẽ sớm thu được thành công.

Kể từ 3 ngày tới (17/8 - 19/8), cát vận ập tới, người tuổi Ngọ tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Chính những mối nhân duyên này sẽ giúp con giáp này nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng thêm thu nhập, còn đối với người tự kinh doanh, làm chủ có thêm nhiều khách hàng, nhiều cơ hội làm ăn lớn. Tài lộc rộng mở, tài phúc hanh thông nên việc kiếm tiền trở nên vô cùng dễ dàng. Người tuổi Ngọ làm bất cứ việc gì cũng thu về không ít tiền bạc.

Con giáp này có thể nhanh chóng kiếm được số tiền kếch xù mà không cần phải lo lắng đến tài chính cho đến cuối năm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc 3 ngày liền (17/8 - 19/8), 3 con giáp Thần Tài ưu ái, tiền vàng đầy kho, tài lộc nhiều như thác đổ

Trúng độc đắc 3 ngày liền (17/8 - 19/8), 3 con giáp Thần Tài ưu ái, tiền vàng đầy kho, tài lộc nhiều như thác đổ

Trúng độc đắc 3 ngày liền (17/8 - 19/8), 3 con giáp may mắn, có tiền có của, tài lộc vây quanh, vận trình đầy suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 22 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026