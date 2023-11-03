3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 4/11: Dậu ôm đủ may mắn, Ngọ ung dung hưởng lộc, Tỵ giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 21:00

Ngày mai thứ Bảy 4/11, 3 con giáp này tài lộc rộn ràng, tình tiền đỏ thắm nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu mơ nhiều chuyện bản thân chưa thể làm được.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay chênh vênh giữa công việc, không biết nên lùi hay bước.

Tình cảm: Người tuổi Dậu say đắm một người, rất mực yêu thương.

Tài lộc: Tài lộc chưa đến với bạn nhiều, nhưng biết tiết kiệm chi tiêu.  

Sức khoẻ: Ăn uống, nghỉ ngơi và tinh dưỡng cơ thể cẩn thận.   

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 4/11: Dậu ôm đủ may mắn, Ngọ ung dung hưởng lộc, Tỵ giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ cũng là con giáp may mắn trong 4/11. Tuổi Ngọ có thể gặp được người đồng chí hướng, hai bên có cùng ý kiến, cùng quan điểm nên hợp tác ăn ý, việc khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn học hỏi, tiếp thu thêm những kiến thức mới. Đừng ngại khó khăn, vất vả, bởi những gì bạn biết được trong thời điểm này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn trong tương lai. Đường tài vận tốt lên nhờ cát tinh trợ lực, không những vậy bạn còn có lộc ăn uống và được thêm những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc.

Trong thời gian này tuổi Ngọ hãy luôn suy nghĩ tích cực và trau dồi bản thân, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nữa. Điều tuyệt diệu trong tình yêu đang chờ đợi những người dám tiến về phía trước. Nếu đang thầm thích một ai đó thì bạn nên chủ động trò chuyện, làm quen người đó nhiều hơn, khả năng thành công cực kỳ cao.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 4/11: Dậu ôm đủ may mắn, Ngọ ung dung hưởng lộc, Tỵ giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ  Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Tỵ có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc. Con giáp này thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bản mệnh có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh.

Vận trình tài chính của tuổi Tỵ lên xuống khá thất thường nhưng rất may mọi việc đều nằm trong tính toán của bản mệnh nên không có gì phải lo lắng. Dù con giáp này có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng gỡ lại được nhờ một khoản thưởng nóng từ sếp.

Nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với người đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát, bản mệnh nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác kẻo nửa kia không vui đâu.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 4/11: Dậu ôm đủ may mắn, Ngọ ung dung hưởng lộc, Tỵ giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

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