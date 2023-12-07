3 con giáp đỏ nhất năm mới Giáp Thìn 2024: Thu lộc tứ phương, đón Tết giàu sang, may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 17:33

3 con giáp đỏ nhất năm mới Giáp Thìn 2024, 3 con giáp sau cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, làm việc gì cũng xuôi thuận.

Tuổi Thìn 

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là người mạnh mẽ, quyết đoán. Người tuổi này tài năng, cầu tiến và luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những nỗ lực không ngừng, họ ngày càng thành công trong sự nghiệp, tiến gần hơn tới một cuộc sống giàu có.

Tuy hiện tại con giáp tuổi này còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực, họ sẽ sớm vươn lên trong công việc cũng như cuộc sống.

Năm mới Giáp Thìn 2024, tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

3 con giáp đỏ nhất năm mới Giáp Thìn 2024: Thu lộc tứ phương, đón Tết giàu sang, may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Năm mới Giáp Thìn 2024, người tuổi Mão mơ mộng nhiều công việc, nhưng không thấy bản thân thích hợp.   

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão khá mơ mộng, luôn ảo tưởng về công việc vượt qua tầm với.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm không hạnh phúc, bạn bị đối phương dối lừa.     

Tài lộc: Tận hưởng không gian sang trọng làm cho tốn không ít chi phí. 

Sức khoẻ: Bỏ ra thời gian nhiều cho công việc, nhưng không chăm sóc sức khoẻ tốt.    

3 con giáp đỏ nhất năm mới Giáp Thìn 2024: Thu lộc tứ phương, đón Tết giàu sang, may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Năm mới Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu gặp một vài trục trặc trong công việc. Dự án trì trệ hơn dự tính ban đầu, gây tốn kém công sức, thời gian và cả tiền của. Nhưng nhờ đó, bản mệnh sẽ biết rằng yếu điểm của mình ở đâu để sửa đổi trong thời gian tới.

Trong ngày mới này, tuổi Sửu dễ đưa ra những quyết định không được khôn ngoan. Con giáp này không đủ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, tiền bạc chẳng những không thu thêm mà còn có nguy cơ thất thoát.

Thêm vào đó, trong ngày này, tình duyên của bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Con giáp này có thể sẽ buồn phiền vì tình cảm đơn phương không được hồi đáp của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

3 con giáp đỏ nhất năm mới Giáp Thìn 2024: Thu lộc tứ phương, đón Tết giàu sang, may mắn không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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