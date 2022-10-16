Những người cầm tinh con Trâu là người điềm tĩnh, đáng tin cậy, dễ lấy lòng tin của người khác. Con giáp này tốt về mọi mặt, có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời". Người tuổi Sửu luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay.

Tử vi dự báo tuần mới (17/10 - 23/10), con giáp này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

Tháng này, người tuổi Hợi thấy điểm sáng nhất là phương diện tình cảm. Gia đạo an yên, gia đình hòa hợp, hỷ sự liên miên như cưới hỏi, sinh thêm con cái…

Dù những ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề khiến những người thuộc con giáp này tiêu tốn khá nhiều chi phí cho việc mua sắm, trang trí nhà cửa cũng như nhiều khoản khác nhưng tiền bạc của bạn vẫn vô cùng rủng rỉnh.

Ngoài ra, tuần mới (17/10 - 23/10) mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan. Tài vận khởi sắc trông thấy, nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm. Nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo tuần mới (17/10 - 23/10), vận trình sáng nhất của bạn chính là vận trình tài lộc. Bạn nhận được nguồn thu lớn từ nghề chính và phụ. Cùng với đó, công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ, có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng, con giáp nên biết nắm bắt cơ hội trong thời gian tới. Tuổi Tuất có thể thử vận may như mua vé số, vì tuần mới (17/10 - 23/10) của bạn rất may mắn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Tuất tuần mới (17/10 - 23/10) cũng vô cùng khởi sắc. Người độc thân có vượng đào hoa, dễ tìm thấy bến đỗ lý tưởng cho bản thân mình. Người có gia đình cũng êm ấm do bạn cùng người ấy có sự chia sẻ lẫn nhau, tạo nên một cuộc hôn nhân êm ấm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.