Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Họ có thể kết bạn với tất cả mọi người. Trong công việc, con giáp này thể hiện mình là người nghiêm túc, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Dù trong khó khăn, người tuổi này vẫn không ngừng vươn lên, tìm nhiều cách giải quyết cho vấn đề mình gặp phải.

Thời gian gần đây, người làm kinh doanh có thể sẽ gặp phải những khách hàng khó tính. Tốt hơn hết, con giáp này nên giữ được sự bình tĩnh và mềm mỏng. Tử vi dự báo tuần mới (17/10 – 23/10), người tuổi Mùi có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích tốt trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Tử vi dự báo tuần mới (17/10 – 23/10) người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để tạo dựng tiền đồ của mình trong tương lai. Đây chính là cơ hội tất để người tuổi Tý phát huy được khả năng cũng như tố chất của mình giúp bạn có thể thăng tiến trong thời gian sắp tới.

Về vấn đề tài chính thì người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, từ đó gặp gỡ được quý nhân của mình và bạn sẽ có cơ hội để kiếm thêm nhiều tiền bạc cho bản thân. Trong thời gian này người tuổi Tý sẽ có những khoản tiền ngoài lương hậu hĩnh khiến cho cuộc sống của bạn khá rủng rỉnh viên mãn.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo tuần mới (17/10 – 23/10), vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

Tuần mới (17/10 – 23/10)Tuổi Dần gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.