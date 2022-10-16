Dự đoán tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, tiền vô ào ạt, tài lộc phơi phới, giàu nứt vách đổ tường

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 03:43

Tử vi cho biết tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, 3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, hãy nắm bắt cơ hội để làm giàu nhé.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Dự đoán tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. Trong công việc, con giáp này cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Đây là yếu tố có lợi cho con đường thăng tiến của họ.

Dự đoán tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, tiền vô ào ạt, tài lộc phơi phới, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 1
Tử vi dự báo tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, Tổ tiên ban lộc, tuổi Dần giàu có không ai sánh bằng, tiền vô ào ạt, tài lộc phơi phới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Những ai cầm tinh con Ngựa đều vô cùng phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác và hài lòng với hiện tại nên hiếm ai nghĩ rằng Ngọ sẽ giàu sang. Trong cuộc sống người tuổi Ngọ thích khám phá cái mới mẻ đi trước thời đại nên họ cũng dễ dàng tạo dựng sự nghiệp.

Trước đó, người tuổi Ngọ gặp nhiều việc không như ý muốn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những điều không may thì tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới tới Ngọ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Đây chính là khoảng thời gian may mắn Thần Tài rót lộc vào nhà, thần may mắn bám riết không buông sẽ giúp tuổi Ngọ kiếm bộn tiền.

Dự đoán tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, tiền vô ào ạt, tài lộc phơi phới, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 2
Tử vi dự báo tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, tuổi Ngọ tài lộc phơi phới, giàu nứt vách đổ tường. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Sắp tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Dự đoán tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, tiền vô ào ạt, tài lộc phơi phới, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 3

Theo tử vi, tháng 11 dương lịch 2022 sắp tới là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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