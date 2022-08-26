3 con giáp nào nổi tiếng cưng vợ như bà hoàng, “trà xanh” bít cửa, muốn ăn “lòng xào dưa” cũng khó, cô nào lấy được thì sướng như Tiên, hạnh phúc một đời hưởng không hết

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 13:09

Theo tử vi, 3 con giáp yêu vợ nhất này luôn biết cách chiều chuộng, làm chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời nên gia đình hòa thuận, hôn nhân viên mãn. Chính vì thế, chị em nào lấy được những anh chàng tuổi này hãy giữ thật kỹ nhé.

Tuổi Mùi

Khi đã có gia đình, những người đàn ông tuổi Mùi sẽ luôn dành thời gian cho người mình thương yêu. Đặc biệt, sau khi có con họ dành nhiều thời gian ở bên con, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

3 con giáp nào nổi tiếng cưng vợ như bà hoàng, “trà xanh” bít cửa, muốn ăn “lòng xào dưa” cũng khó, cô nào lấy được thì sướng như Tiên, hạnh phúc một đời hưởng không hết - Ảnh 1
Gia đình chính là động lực thúc đẩy Mùi nỗ lực trong công việc, cuộc sống - Ảnh minh họa

Đối với Mùi lúc này, gia đình chính là động lực thúc đẩy họ nỗ lực trong công việc, cuộc sống. Họ biết nhường nhịn với những đòi hỏi vô lý của vợ. Có đôi lúc đàn ông tuổi Mùi vụng về nhưng bù lại họ rất thật thà và chân thành.

Tuổi Tý

Tuổi Tý ngay từ lúc trẻ đã không phải mẫu đàn ông ham vui. Người đàn ông tuổi Tý thường khá trầm tính, hướng nội và luôn được đánh giá cao bởi sự trưởng thành. Người tuổi Tý rất bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề. Con giáp nam này sẽ suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Ngay cả khi chọn bạn đời cũng không ngoại lệ. Tuổi Tý mất nhiều thời gian cân nhắc, chọn lựa nhưng khi đã chọn thì họ sẽ theo đến cùng.

3 con giáp nào nổi tiếng cưng vợ như bà hoàng, “trà xanh” bít cửa, muốn ăn “lòng xào dưa” cũng khó, cô nào lấy được thì sướng như Tiên, hạnh phúc một đời hưởng không hết - Ảnh 2
 Đứng đầu trong top các con giáp yêu vợ chính là đàn ông tuổi Tý - Ảnh minh họa

Điều tuyệt nhất là đứng đầu trong top các con giáp yêu vợ chính là đàn ông tuổi Tý. Trong hôn nhân, đây là mẫu người chồng tận tình, thương vợ con và rất biết quan tâm 2 bên gia đình. Khi có tiền, người đầu tiên đàn ông tuổi Tý nghĩ đến cũng chỉ có vợ con mình.

Nếu có xảy ra mâu thuẫn, đàn ông tuổi Tý sẽ tìm cách hóa giải căng thẳng. Con giáp nam này vốn rất khéo léo, biết dĩ hòa vi quý để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Tý cũng là người giỏi giang nên người phụ nữ của họ sẽ có cuộc sống sung sướng, đủ đầy.

Tuổi Dậu 

Đừng vội chê bai khi người tuổi Dậu có vẻ sống cho bản thân mình quá, khi còn tuổi trẻ và tự do họ sống tận hưởng hết mình nên hay bị chê trách. Thực ra thời điểm đó người tuổi Dậu không có đủ động lực cho cuộc sống và thiếu mục tiêu mà thôi.

3 con giáp nào nổi tiếng cưng vợ như bà hoàng, “trà xanh” bít cửa, muốn ăn “lòng xào dưa” cũng khó, cô nào lấy được thì sướng như Tiên, hạnh phúc một đời hưởng không hết - Ảnh 3
 Những người tuổi Dậu rất biết nhường nhịn với những đòi hỏi vô lý của vợ - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi đã có gia đình thì cũng là lúc họ xác lập được mục tiêu của bản thân. Đó là khi họ dành nhiều thời gian hơn cho người mình thương yêu, nhất là khi có con, họ muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên con, bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Không những thế, gia đình còn trở thành động lực thúc đẩy họ nỗ lực trong công việc, cuộc sống.

Những người này rất biết nhường nhịn với những đòi hỏi vô lý của vợ, tuy đôi khi có phần vụng về nhưng sự thật thà, chân thành của họ đã bù lại những thiết sót này.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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