Tử vi cho biết đây chính là cặp đôi sẽ gặt hái được nhiều tài lộc trong vòng 3 năm sắp tới. Trước đó, cặp đôi này gặp nạn tam tai nên đường công danh, tài lộc khó lòng diễn ra như ý muốn.

Đồng thời, sự nhiệt tình, chăm chỉ của tuổi của cả hai tuổi Tỵ và Dậu nên trong thời gian sắp tới cả hai con giáp này đều có sự bứt phá vượt bậc về công danh, tài lộc.

Mặc dù họ đã cố gắng rất nhiều những vận xui và tiểu nhân luôn đeo bám khiến cuộc sống của họ khó lòng phát triển như ý muốn. Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì cặp đối Tỵ - Dậu chính là những con giáp được Thần tài trợ giúp sủng ái nên làm gì cũng may mắn dễ thành công trong mọi việc.

Khi hai con giáp này về chung nhà, mọi thứ càng thêm phần thăng hoa khiến ai cũng phải ghen tỵ với những may mắn mà họ đạt được. Cặp đôi này nên nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này để tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp nhất.

Tuổi Tỵ và tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt. Cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và vẻ hào nhoáng bề ngoài. Cả hai đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng. Họ coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống.

Cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và vẻ hào nhoáng bề ngoài - Ảnh minh họa

Trên phương diện kinh doanh, Sửu và Tỵ cặp đôi có sự kết hợp khá ăn ý, xứng đáng là “đôi bạn cùng tiến”. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Sửu sẽ bổ sung những thiếu sót cho tuổi Tỵ.

Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Người tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, họ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của người tuổi Sửu vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn.

Tuổi Sửu và tuổi Dậu

Trong cuộc sống những người tuổi Sửu và tuổi Dậu dù là người thân, anh em, bạn bè hay là người yêu, vợ chồng thì cũng sẽ rất tốt đẹp. Cả hai con giáp này dù có đôi chút khác biệt được xem như là những điểm bổ sung tương hỗ cho nhau, để giúp nhau cùng tiến bộ.

Họ đều không có tính phưu lưu mạo hiểm, trước mọi tình huống họ luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước - Ảnh minh họa

Trong tính cách thì cả hai con giáp này đều có tính cách khá cẩn thận, hướng về gia đình. Và họ đều không có tính phưu lưu mạo hiểm, trước mọi tình huống họ luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Tuổi Sửu và tuổi Dậu đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc.

Bước sang năm Nhâm Dần, cặp đôi này có những bước chuyển biến tốt, nhưng sang năm Quý Mão vận may còn bùng nổ mạnh mẽ hơn, khiến cho cả hai cực kỳ hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm