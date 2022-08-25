Chính vì thế, trong thời gian này, tuổi Tuất đặc biệt nên chú ý đến lời ăn tiếng nói để tránh rước họa vào thân. Trước khi nói một điều gì đó quan trọng hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, bởi mỗi lời nói ra đều ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh. Có như vậy bản mệnh mới thoát khỏi hạn thị phi đeo bám này.

Thậm chí, tuổi Tuất còn nên "giả điếc, giả câm" trong một số trường hợp để không phải "mang dây buộc mình" nhé!

Vận trình của người tuổi Thân trong cuối năm 2022 có khá nhiều điều xui rủi, không may mắn bám chân. Con giáp phải suy nghĩ thấu đáo nếu không rất dễ bị ‘vạ miệng’ mà rước họa vào người. Thân đừng quá tin tưởng người ngoài, cũng đừng sống hết mình với người khác, càng không được để người khác ‘khích bác’ mà đưa ra những lời nói thiếu suy nghĩ.

phải suy nghĩ thấu đáo nếu không rất dễ bị ‘vạ miệng’ mà rước họa vào người

Kẻ xấu sẽ dựa vào những câu nói vô thưởng vô phạt của Thân để xuyên tạc, bịa đặt và tạo nên điều tiếng xấu cho Thân. Vậy nên, thay vì gân cổ cãi nhau tay đôi với những người khác đi xảy ra xung đột Thân hãy bình tĩnh đối thoại để hai bên có thể tìm được tiếng nói chung.

Tuổi Mùi

Cuối năm 2022, tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, đặc biệt là về đường tình cảm và các mối quan hệ khác.

Về đường tình duyên, bản mệnh muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn bế tắc thì hãy đổi mới chính bản thân mình, không suy diễn, thiếu tính khách quan. Khi có bất cứ việc xảy ra ngoài ý muốn, thay vì giấu giếm đối phương, gây ra hiểu nhầm không đáng có, tuổi Mùi hãy chia sẻ thẳng thắn với bạn đời để cùng nhau giải quyết.

Cuối năm 2022, tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, đặc biệt là về đường tình cảm và các mối quan hệ khác.

Trong giao tiếp với người ngoài, tuổi Mùi có thể gây ra nhiều rạn nứt không chỉ với đối tác làm ăn mà có thể là cả đồng nghiệp và bạn bè. Lỗi không đến từ bản mệnh mà do kẻ tiểu nhân quấy phá khiến người khác hiểu sai đi ý của con giáp này.

Ta ở chỗ sáng, kẻ địch ở trong tối nên tốt nhất cuối năm nay, tuổi Mùi hãy tìm cách trách xa rắc rối. Nếu có mâu thuẫn cần giải quyết nhanh chóng thay vì ôm mãi trong lòng. Trong công việc, với các dự án mới cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc của công ty, không hám lợi trước mắt hay dùng các chiêu trò và tìm hiểu thật kỹ về đối tác.