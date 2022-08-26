Sinh con thuộc những tuổi này ba mẹ hưởng phúc xa hoa cả đời, con cái sinh ra tài giỏi, công danh sự nghiệp thăng tiến vươn xa ngút trời, chăm ngoan hiếu thảo không ai sánh bằng

Tuổi Dần có tính cách của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số một. Trong bất kỳ tình huống nào, Dần cũng là người đầu tiên bắt tay vào hành động. Họ rất can đảm, dũng cảm và hoang dã. Bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể là mồi châm ngọn lửa thành công.

Chính vì thế, cha mẹ khi sinh con tuổi Dần là một điều quý giá. Đặc biệt với những gia đình kinh doanh, con tuổi Dần sẽ là "vũ khí" lợi hại giúp việc làm ăn thăng hoa hơn bao giờ hết. Bởi với bản tính kiên cường mạng mẽ, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc lớn. Ngoài ra, tuổi Dần còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho ba mẹ.

Đa số những đứa trẻ tuổi Hợi thường rất hiểu chuyện và ít làm cha mẹ buồn phiền. Người tuổi này mang trong mình tính cách ôn hòa, điềm tĩnh vì thế hay gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt, khi đối mặt với khó khăn, thách thức, họ dễ dàng gặp hung hóa cát, giành thế chủ động.



Những đứa trẻ tuổi Hợi thường rất hiểu chuyện và ít làm cha mẹ buồn phiền - Ảnh minh họa: internet

Ba mẹ sinh con tuổi Hợi đều có thể hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào trung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu. Không chỉ thế, những người tuổi Hợi thường có cuộc sống bình yên, sức khỏe dồi dào.

Sinh con Tuổi Mùi

Mùi là con giáp ẩn chứa cá tính độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan. Mọi thách thức với họ đều dễ dàng hóa thành cơ hội bởi sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình. Con giáp này được cho là tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp.

Mùi là con giáp ẩn chứa cá tính độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan - Ảnh minh họa: internet

Người tuổi Mùi rất hay gặp may và dễ thành đạt. Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có, họ cũng luôn rất tham vọng bất kể là nam hay nữ. Điều đó mang lại hy vọng rất lớn cho gia đình.

Bên cạnh đó, Tuổi Mùi luôn có xu hướng giúp gia đình sung túc, thịnh vượng. Mang đến phước lành cho gia đình, thậm chí cho cả dòng họ.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm