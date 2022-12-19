3 con giáp 'năm qua khổ nhiều rồi, đến lúc hưởng phú quý': cuối năm Tài Tinh chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, đón Tết no ấm

Những con giáp dưới đây may mắn không ai sánh bằng trong cuối năm 2022, được Tổ Tiên độ trì, dễ trúng số đổi đời.

Tuổi Thìn Tử vi dự báo cuối năm 2022, người tuổi Thìn đón nhận nhiều may mắn và có thể gặt hái nhiều thành công trong công việc. Bản mệnh vẫn luôn nỗ lực hết mình, dành thời gian giải quyết các vấn đề còn dang dở. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Thìn nhận được đánh giá cao của cấp trên. Bản mệnh có tư duy tích cực, thái độ cầu tiến, chăm chỉ nên thành công nằm chắc trong tay. Ảnh minh họa: Internet Đường tài lộc của người tuổi Thìn cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui, các cơ hội mới liên tục xuất hiện trước mắt. Người làm ăn kinh doanh hoạt động ngày càng hiệu quả, khách hàng tìm đến tận cửa, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương vận khí cũng tăng lên không ngừng.

Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng. Tuổi Ngọ Tử vi dự báo, những ngày cuối năm 2022 này, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp này đang trong giai đoạn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp, đường công danh thuận lợi. Bản mệnh có thể bước ra ngoài vùng an toàn, bứt phá mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ xác định được điều mình muốn và không quá bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Con giáp này tập trung hết sức lực vào công việc để tìm con đường thành công nhanh nhất. Đây là thời điểm để tuổi Ngọ có thể tận dụng hết ưu thế có sẵn và không bỏ lỡ nhưng cơ hội tốt đẹp đến trước mắt. Vận tiền tài của tuổi Ngọ cũng rất vượng, nguồn thu nhập tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh. Con giáp Ngọ còn may mắn nhận được lộc từ Tổ Tiên, hoạch tài đến bất ngờ dễ dàng trúng thưởng, hay đạt được giải cao đối với những người tham gia các dự án nghiên cứu, học hành, thi cử. Tuổi Tuất Xuyên suốt từ đầu năm 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Tuất không thực sự suôn sẻ, nhiều trăn trở, thăng trầm khiến bản mệnh không ít lần lao đao, nghiêng ngả. Ảnh minh họa: Internet Nhưng may mắn thay thời điểm cuối năm này bản mệnh được ví như trúng số độc đắc nhờ có Thái Âm cát tinh độ mệnh, con giáp này lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến bất động sản,... Nếu thử sức đầu tư ở mảng này, khả năng bạn sẽ đạt đến mức thượng thừa, bùng nổ tiền bạc. Tuổi này khá nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính vì thế nhanh chóng tìm được cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tuất được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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