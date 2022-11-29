Tử vi dự báo đúng hôm nay (29/11/2022), có thể nói là năm chiêu tài của người tuổi Dậu. Con giáp này có số mệnh tụ tài đắc lộc, vận khí dâng cao, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những trắc trở trước kia bị xóa bỏ cả. Thậm chí, cả những người có hiềm khích lâu ngày cũng bỏ qua, mang cơ hội làm giàu tới tận tay.

Vận trình tài lộc của Dậu rực rỡ nhất là sau rằm tháng Giêng. Đây có thể nói là cột mốc đ.ánh dấu sự chuyển biến tích cực của Dậu trong năm 2022. Đúng hôm nay (29/11/2022), Dậu không chỉ được cát tinh cao chiếu mà còn có quý nhân phù trợ, thần tài che chở. Như thế này thì kiểu gì 2022 cũng là 1 năm đại phát lộc của những người tuổi gà rồi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Tử vi hôm nay (29/11/2022), vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ vào thời điểm cuối năm 2022 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc kinh doanh của người sinh năm Ngọ cũng dần thuận lợi, mang lại cho họ nhiều của cải. Sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ trong thời điểm hiện tại có thể không cần quá lo lắng. Thỉnh thoảng họ có thể bị ốm vặt nhưng chỉ cần đi khám và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tuổi Mão

Mão vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Mão là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/11/2022, con giáp may mắn này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Vốn chăm chỉ và chịu khó, Mão không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Thời gian này, quý nhân xuất hiện sẽ dẫn dắt con giáp may mắn tìm được cơ hội ngàn năm có một. Kể từ đây sự nghiệp lên hương đến bất ngờ, ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.