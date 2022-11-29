Qua hôm nay (29/11), THẦN TÀI ĐỘ LƯỢNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm "sương sương" mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két

Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), sẽ là thời kỳ may mắn với người tuổi Tý. Nhờ tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, họ dễ dàng hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ, giành được sự khen ngợi từ cấp trên.

Tài chính có dấu hiệu phát triển đáng kể khi Thần Tài ghé thăm. Tuổi Tý giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc qua công việc làm thêm. Người độc thân đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò. Họ có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, vận may sẽ đến con giáp tuổi Thân, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể. Có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân sẽ tìm thấy chân ái của đời mình. Con với người đã có gia đình, con cái sẽ trở thành niềm tự hào cho bạn trong thời gian này.

Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay (29/11) cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/11, về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.