Qua hôm nay (29/11), THẦN TÀI ĐỘ LƯỢNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm "sương sương" mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 10:27

Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), 3 con giáp này đường công danh sự nghiệp hanh thông, nổ lộc nổ tài, may mắn theo chân, vận trình sáng rõ, danh lợi song toàn.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), sẽ là thời kỳ may mắn với người tuổi Tý. Nhờ tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, họ dễ dàng hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ, giành được sự khen ngợi từ cấp trên.

Qua hôm nay (29/11), THẦN TÀI ĐỘ LƯỢNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két - Ảnh 1
Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), tuổi Tý trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm "sương sương" mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két. (Ảnh minh họa: Internet)

Tài chính có dấu hiệu phát triển đáng kể khi Thần Tài ghé thăm. Tuổi Tý giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc qua công việc làm thêm. Người độc thân đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò. Họ có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Tuổi Thân

Từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, vận may sẽ đến con giáp tuổi Thân, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể. Có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Qua hôm nay (29/11), THẦN TÀI ĐỘ LƯỢNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo qua hôm nay (29/11), chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân sẽ tìm thấy chân ái của đời mình. Con với người đã có gia đình, con cái sẽ trở thành niềm tự hào cho bạn trong thời gian này.

Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay (29/11) cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Qua hôm nay (29/11), THẦN TÀI ĐỘ LƯỢNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, nổ lộc liên miên, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền vàng rủng rỉnh chứa đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/11, về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày mai, thứ Tư (30/11), Thần Tài tới nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nạp tài tới tấp, đào trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, của nả vây quanh, tiền tiêu rủng rỉnh

Bước sang ngày mai, thứ Tư (30/11), Thần Tài tới nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nạp tài tới tấp, đào trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, của nả vây quanh, tiền tiêu rủng rỉnh

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Tư (30/11), 3 con giáp này chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, liên tiếp gặp may mắn, tiền bạc ồ ạt chảy về túi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 29/11 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông