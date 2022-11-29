Những người cầm tinh con dê vốn dĩ mang nhiều phúc đức và may mắn. Bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Mùi thường ít chông gai hơn vì họ là “con cưng” của thượng đế.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Tư (30/11), người tuổi Mùi sẽ được thần Tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận.

Trong khoảng thời gian gần đây, con giáp này có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ luôn được bảo vệ nguyên vẹn, không sứt mẻ. Dự kiến từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của tuổi Mùi sẽ vô cùng dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Tuổi Tuất

Chó cực kỳ bình tĩnh, tự tin và tràn đầy động lực, chúng có thể làm tốt những gì họ nên làm ở bất kỳ vị trí nào trong công việc mà không mắc phải sai lầm rõ ràng nào, và họ cũng có thể nhìn nhận cuộc sống của mình rất tích cực và tự tin.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Tư (30/11), họ đã có thể thay đổi đà phát triển một cách thuận lợi, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, họ rất có hy vọng, khiến cuộc sống tràn đầy cơ hội cải thiện, và họ thực sự đã có những bước phát triển mới. Sẽ không còn luẩn quẩn trên con đường kiếm tiền mà bạn sẽ có thể đi thẳng đến đỉnh cao của lĩnh vực kinh doanh và làm cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Tử vi ngày 30/11, con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này. Đây cũng là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành công việc một cách kịp thời với ý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân. Ngoài ra, vận đào hoa của người tuổi Dần rất tốt. Những người cô đơn có thể sẽ tìm được bờ vai chia sẻ. Trong khi đó, những người đã lập gia đình cũng sẽ bao dung, thấu hiểu người kia nhiều hơn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.