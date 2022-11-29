Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (30/11), bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Thân trong tuần này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Tử vi ngày mai ngày (30/11), vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu. Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

Tuổi Dần

Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể từ ngày mai ngày (30/11). Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đ.ánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 30/11 cho biết, Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò. Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, vì thế dù có cơ hội song bản mệnh cũng hãy cứ bình tĩnh, chớ vội vàng. Duyên đã đến ắt sẽ đến, còn không có chạy theo cũng chẳng đuổi kịp.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.