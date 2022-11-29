Tử vi dự báo ngày 30/11/2022 cho biết, đây sẽ là thời gian gặt hái được nhiều thành quả nhất do được Thần Tài trợ lực. Sự nghiệp trên đà thăng tiến nhờ được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc và tạo điều kiện nên Thìn hoàn toàn có thể phô hết tài năng của mình.

Những thành công giúp cho cuộc sống của những người này thoải mái hơn, tràn đầy hy vọng. Không chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân mà công việc kinh doanh của gia đình con giáp tuổi Thìn cũng ngày càng tốt hơn. Với những tính cách xuất sắc, nỗ lực không ngừng, con giáp tuổi Thìn sẽ có mùa đông ấm, cuộc sống ngày càng sung túc.

2022 là lúc Tuất vừa thoát khỏi hạn tam tai. Vì vậy, đây là lúc Tuất bắt đầu phất lên. Tuy nhiên, khi vừa kết thúc tam tai, Tuất cần thời gian để bình ổn mọi thứ. Đó là lý do vì sao phải chờ tới sau tháng 11 thì tiền tài, lộc lá của những người tuổi Tuất mới nở rộ.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trời sinh Tuất vốn là những người có trách nhiệm với công việc. Họ luôn luôn đặt sự nhiệt huyết lên hàng đầu và nỗ lực hoàn thành nó. Mặc dù phải trải qua nhiều thất bại nhưng điều đó không khiến Tuất nhụt chí. Nhờ những thất bại đó nên Tuất mới nỗ lực hơn để tiến tới với thành công.

Tử vi ngày mai 30/11/2022, Tuất sẽ gặp cơ hội làm giàu bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội đó là kiểu gì cũng giàu trong chớp mắt. Vấn đề tiền bạc được giải quyết nhanh chóng, tiền tiêu mãi không hết. Ngoài ra, Tuất cũng có khả năng có tin vui vào cuối tháng Giêng.

Tuổi Mão

So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2022 là thời điểm may mắn của họ, nhất là đầu năm và cuối năm. Tử vi học có nói, từ tháng 11 trở đi, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian giữa năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 30/11/2022, là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.