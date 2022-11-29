Đúng hôm nay, thứ Ba (29/11), ĐẾM TIỀN MỎI TAY, 3 tuổi chuẩn “con cưng” Thần Tài, trúng ngay tiền tỷ, giàu nhanh chóng mặt, làm ăn phát tài, tài lộc chói ngời, cả nhà hưởng phúc lây

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình. Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Tử vi dự báo đúng hôm nay, thứ Ba (29/11), con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Tuất

Chó cực kỳ bình tĩnh, tự tin và tràn đầy động lực, chúng có thể làm tốt những gì họ nên làm ở bất kỳ vị trí nào trong công việc mà không mắc phải sai lầm rõ ràng nào, và họ cũng có thể nhìn nhận cuộc sống của mình rất tích cực và tự tin.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Ba (29/11), họ đã có thể thay đổi đà phát triển một cách thuận lợi, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, họ rất có hy vọng, khiến cuộc sống tràn đầy cơ hội cải thiện, và họ thực sự đã có những bước phát triển mới. Sẽ không còn luẩn quẩn trên con đường kiếm tiền mà bạn sẽ có thể đi thẳng đến đỉnh cao của lĩnh vực kinh doanh và làm cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhiệt tình, năng nổ, luôn hết lòng và có trách nhiệm trong công việc nên thường được cấp trên đánh giá cáo và dễ dàng có được các cơ hội thăng tiến với nguồn thu nhập không nhỏ. Tử vi ngày 29/11, không gian phát triển của con giáp này rất lớn, do các cơ hội may mắn liên tiếp đến với người tuổi Dậu, đặc biệt là về tài vận.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự nhạy cảm và khả năng quyết đoán nên con giáp này trong năm 2022 liên tiếp đạt được thành công lớn trong công việc do đó nguồn thu nhập tăng lên không ngừng, con giáp này không phải lo lắng bất cứ điều gì về tài chính. Ngoài ra, con giáp này còn nhận được tin vui bất ngờ về tiền bạc như việc thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư bên ngoài.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.