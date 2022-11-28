Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Năm 2022 không phải là năm may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua.

Tử vi dự báo bước qua ngày 29/11/2022, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào.

Con giáp này không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó. Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, tài trí hơn người. Từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Thế nhưng để đạt tới thành công thì Dậu cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại. Trải qua thăng trầm, Dậu ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Bản mệnh chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai 29/11/2022, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh. Bản mệnh mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu sinh lời đó. Người làm công ăn lương cũng gặt hái được thành công. Người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 29/11/2022, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ bừng sáng. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Họ không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc. Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị. Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.