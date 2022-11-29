Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), Song Thần Tài “soi mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, uống cạn lộc trời, tiền ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có tiền vàng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 00:43

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), 3 con giáp này vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn, cứ ra cửa là có tiền.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích tự do sáng tạo, họ không thích bị ràng buộc và muốn tự làm những điều mình thích. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ là người có trách nhiệm với công việc và bản thân. Vì bản tính thích bay nhảy nên nhiều người đ.ánh giá tuổi Ngọ vô tâm và không chịu làm việc. Trên thực tế, họ là những người hay sáng tạo và tạo được nhiều thành quả tuyệt vời.

Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), Song Thần Tài “soi mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, uống cạn lộc trời, tiền ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), Song Thần Tài soi mệnh, tuổi Ngọ trúng số độc đắc, uống cạn lộc trời, tiền ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có tiền vàng rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian vừa qua, cuộc sống tuổi Ngọ gặp khá nhiều trông gai, trắc trở, tuy nhiên họ luôn lạc quan, không sợ thử thách và dùng bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ, nhờ vậy là vượt qua dễ dàng. Tuổi Ngọ tâm niệm, bất kể làm việc cũng phải biết nắm bắt thời cơ thì mới mong thành công.

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), đây chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố, không những sự nghiệp may mắn suôn sẻ mà cơ hội làm giàu đến liên tiếp. Dự kiện qua đầu năm sau, tuổi Ngọ sẽ gầy dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), Song Thần Tài “soi mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, uống cạn lộc trời, tiền ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi vận dụng trí óc, cũng rất sẵn lòng tích lũy kinh nghiệm, đạt được thành tựu nhỏ, nắm bắt chi tiết cuộc sống nên ngày càng thông minh, xuất chúng. Sẽ có bước tiến lớn bất ngờ trong thời gian tới.

Đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), Song Thần Tài “soi mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, uống cạn lộc trời, tiền ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (6/11 –15/11 âm lịch), họ là những người biết nín thở giữ bình tĩnh để không bị xuống dốc, áp lực cuộc sống giảm đi, không còn đường vòng gặp phải những vấn đề khó khăn, và bạn sẽ có thể tự mình đạt được một cách suôn sẻ.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Ba (29/11), ĐẾM TIỀN MỎI TAY, 3 tuổi chuẩn “con cưng” Thần Tài, trúng ngay tiền tỷ, giàu nhanh chóng mặt, làm ăn phát tài, tài lộc chói ngời, cả nhà hưởng phúc lây

Đúng hôm nay, thứ Ba (29/11), ĐẾM TIỀN MỎI TAY, 3 tuổi chuẩn “con cưng” Thần Tài, trúng ngay tiền tỷ, giàu nhanh chóng mặt, làm ăn phát tài, tài lộc chói ngời, cả nhà hưởng phúc lây

Tử vi dự bá đúng hôm nay, thứ Ba (29/11), 3 con giáp này giàu nhanh chóng mặt, làm ăn phát tài, tài lộc chói ngời, cả nhà hưởng phúc lây

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